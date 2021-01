Restricciones en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña y última hora del coronavirus en España hoy

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, que asistió a la doble sesión que hubo en el pleno municipal el martes, ha comunicado que es positivo por coronavirus y permanecerá en cuarentena. "Hoy me han hecho la prueba y he dado positivo. Toca cuarentena. Me encuentro bien. Ojalá todo esto pase pronto. Cuidaos mucho", ha añadido.