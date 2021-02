Nuevas medidas y restricciones en Madrid, Andalucía, País Vasco, vacunas y última hora del coronavirus en España, en directo

Sanidad decide hoy si la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus se inyecta en España a mayores de 65 años pese a que los estudios no se llevaron a cabo con este colectivo. La posibilidad de no recomendar que los mayores se pongan la vacuna de AstraZeneca se desmarcaría de la recomendación realizada el pasado viernes por la Agencia Europea del Medicamento. "Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos" dijo Fernando Simón.