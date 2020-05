María Dolores Lozano, presidenta de la AEAFA. "El real decreto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al coronavirus Covid-19 en el ámbito de la justicia no solventa en absoluto la crisis del sistema ni agiliza los procesos judiciales y no basta con que a un proceso se le ponga la etiqueta de urgente si no se dispone de medios".