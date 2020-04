Pablo Echenique, Unidas Podemos, habla sobre la rectificación del Gobierno sobre la medida de los menores durante la crisis del coronavirus. "El Gobierno no comunicó todo lo bien que tenía. El presidente pidió disculpas. Hay que comunicar bien porque las medidas tienen que llegar con claridad a la ciudadanía. Las pautas que hay que seguir tienen que ser claras". Eche nique también se ha referido a las declaraciones de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, sobre la sentencia de Isabel Serra del CGPJ. "La separación de poderes no implica que no podamos ser criticados. El CGPJ se accede mediante votaciones en órganos parlamentarios. La actual composición tiene una mayoría elegidos por el PP en particular el señor Lesmes".