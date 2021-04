Restricciones por coronavirus hoy: Cantabria, País Vasco, Madrid, Cataluña y última hora de la vacuna, en directo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, ha explorado la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik ante "la inoperancia del Gobierno". El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo una reunión el 11 de febrero a petición de esa firma. Escuchó sus planteamientos y quería conocer la situación de vacunación a nivel nacional y autonómico.

Respecto a ello, Mónica García, candidata de Más Madrid a las próximas elecciones de Madrid, en una entrevista en La hora de la 1, ha comentando al respecto: "Me gustaría que Isabel Díaz Ayuso en algún momento cumpliera las normas. Esta vacuna todavía no está aprobada por la Agencia Medicamento. Que cumplan las normas. El problema lo tenemos en los centros de salud. No estamos vacunando con normalidad. La vacunación en Madrid es una chapuza y eso no se arregla comprando otras vacunas".