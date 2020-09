Coronavirus España hoy: Confinamiento Madrid, datos y última hora, en directo

El líder del PP, Pablo Casado, exige al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, criterios objetivos para todas las autonomías ante la segunda ola de Covid-19 en vez de poner "el foco" en la Comunidad de Madrid, algo que, ha calificado de "desleal". Tras asegurar que no se puede hacer "un bloqueo total a seis millones de personas" en Madrid porque "sería ruinoso", ha recalcado que se trata de que las cuarentenas sean "efectivas" y que el Gobierno de coalición no "intente dañar el desarrollo de las medidas tomadas" por Isabel Díaz Ayuso. "No entendemos que el señor Illa haya pasado en tres días de decir que va todo fenomenal y dos días después, con menos incidencia de contagios, diga que esto prácticamente es un desastre. Eso al final es una motivación política, no científica", ha afirmado en una entrevista a Onda Cero.