Coronavirus en España, en directo: Última hora de las fases 2 y 3 de la desescalada y datos de hoy

Más declaraciones de la ministra Margarita Robles en Espejo Público: Ante las polémicas con la Guardia Civil, dice que está orgullosa de su defensa de la Constitución y los ciudadanos, otras declaraciones (Alberto Garzón, Pablo Iglesias) no las comparte. De los ceses, dice que que son una decisión administrativa y por lo tanto se puede recurrir. No opina sobre otros compañeros, en particular sobre si Fernando Grande-Marlaska está destapando la "policía patriótica" del PP. No habla de crisis constitucional, como el ministro de Justicia, si no que reivindica la Constitución actual.