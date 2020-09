Coronavirus en España: Datos hoy, rebrotes y últimas noticias, en directo

Mientras Donald Trump, presidente de los EE.UU, afirma que los casos de coronavirus se triplican en España. "En las últimas cinco semanas los casos se duplicaron en Francia, aumentaron un 300% en España, he escuchado y he hablado con algunos de los líderes de España y lo están pasando mal". La Organización Mundial de la Salud ha recordado que no estamos ante "una carrera entre empresas ni entre países, es una carrera contra el coronavirus y el tiempo". La pandemia de coronavirus deja 27,9 millones de contagios en el mundo y más de 906.000 muertos.