Coronavirus España: Contagios, muertes y última hora de las restricciones y cierres perimetrales para Navidad, en directo

Pese a las constantes recomendaciones incluso del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, los norteamericanos parecen no haber hecho demasiado caso y hoy se esperan numerosos desplazamientos para celebrar el día de Acción de Gracias. Estados Unidos sigue como número uno a nivel mundial en contagios y muertes por la COVID-19. Joe Biden afirmó en un discurso al país, con motivo de Acción de Gracias, que no va a perder la "guerra" frente a la pandemia e instó a los ciudadanos a unirse pese al oscuro panorama que enfrenta EE.UU, ya que los casos de coronavirus se están multiplicando de manera alarmante en el país. "Nuestro país está en medio de un repunte dramático de los casos, con una media ahora de 160.000 nuevos casos cada día, no sería una sorpresa si llegáramos a 200.000 en un único día. Muchos sistemas sanitarios están en riesgo de saturarse".