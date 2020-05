Al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le parece absurdo que no se puedan recoger setas o abrir un concesionario de coches mientras se hacen otras cosas con más posibilidades de contagio de coronavirus. En Espejo Público ha dicho que las comunidades que no cumplan no deben pasar a la fase uno, pero si no se reactiva la economía va a desaparecer toda una generación de jóvenes.