Coronavirus España: Cambio de fase de desescalada, datos de hoy y última hora, en directo

Enrique Ruiz Escudero, Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Onda Cero sobre el avance de Madrid en la fase de desescalada por el coronavirus. "El Colegio de médicos no ha aportado ningún estudio para no cambiar de fase. Es más una decisión del presidente del Colegio de Médicos, no recoge el sentir del resto. A día de hoy no tengo ningún informe que desaconseje pasar de fase".