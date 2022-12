El Congreso se opone al plan del Gobierno de congelar las pensiones

En la defensa de la moción, el diputado del PP Tomás Burgos incidió en que el Pacto de Toledo está vigente y obliga al Ejecutivo, "a no ser que lo dé por muerto". Burgos subrayó que la congelación que defiende el G conquista de todos, y patrimonio social y seña de identidad de los españoles".



El diputado del PP señaló que el recorte de gasto que prevé el real decreto contra el déficit es una injusticia y una arbitrariedad para millones de pensionistas por parte de un Gobierno sin coherencia en sus decisiones. A su juicio, para reducir el gasto hay otras alternativas como están haciendo países como Italia y Reino Unido, "sin machacar los derechos de los ciudadanos".

Por ello, insiste en que los pactos están para cumplirse y no para disponer de ellos a su antojo. Desde CiU, Carles Campuzano resaltó la necesidad de reafirmar el compromiso con, "quizás", la recomendación más importante del Pacto de Toledo sobre la capacidad adquisitiva de los pensionistas.Campuzano indica que el sistema de pensiones no es el culpable de la crisis ni del déficit y criticó al Ejecutivo que su recorte castigue a los pensionistas, por lo que le pidió que no vuelva a dar más lecciones sobre política social.Por parte del PNV, el diputado Emilio Olabarria ha mostrado su perplejidad por el cambio de parecer del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en febrero negó los recortes a pensionistas y dependientes y que ahora dice lo contrario. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, respaldó la iniciativa del PP, "sin que sirva de precedente", ante una medida del Gobierno injusta que hace pagar la crisis a los más débiles.Dentro del Grupo Mixto, José Luis Perestelo, de CC, ha defendido el Pacto de Toledo, "un espejo en el que deberían mirarse las fuerzas políticas como símbolo de aunar compromisos", mientras que Olaia Fernández Davila (BNG) apoya la moción del PP porque el Gobierno está vulnerando el derecho de los pensionistas.La única voz discordante fue la de la diputada del PSOE y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa quien ha tildado al PP de oportunista y de utilizar las pensiones con fines electorales. Además, destaca que en los ocho años de Gobierno del PP la pensión mínima registró una subida de 107 euros, frente los 240,31 euros en seis años de mandato socialista.