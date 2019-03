Comienza el proceso de elección del candidato socialista a la Comunidad de Madrid

Los socialistas madrileños comienzan hoy el debate sobre el candidato a la Comunidad tras la destitución de Tomás Gómez. Lo harán en asambleas que se celebrarán a partir de esta tarde. Tal y como ya decidió la dirección del partido, no se trata de un proceso de primarias. A la propuesta de Ángel Gabilondo, que defienden desde Ferraz, se ha sumado Amparo Valcarce y Pedro Zerolo. "Un proceso claro, libre y abierto". Ese es el espíritu con el que las sedes socialistas de Madrid han convocado por carta a sus afiliados con urgencia y de forma extraordinaria. En agrupaciones como la de Tres Cantos piden primarias, pero desde la nueva gestora que dirige el partido aseguran que no hay tiempo y proponen que cada agrupación proponga un nombre cuanto antes. Según la teoría, no está previsto que haya votaciones internas entre los militantes, pero en la práctica muchos pueblos y ciudades debatirán sobre este asunto. Será un proceso abierto, pero también improvisado. La agrupación de Fuenlabrada, una de las más importantes del PSOE, el mecanismo utilizado será diferente: ayer la dirección ya decidió dar su apoyo al exministro Ángel Gabilondo en sustitución de Tomás Gómez y hoy buscan que la asamblea lo confirme. Un total de 129 agrupaciones madrileñas tendrán que decidir al candidato de su partido a tres meses de las elecciones.

