Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

CIS

El CIS sitúa al PSOE 8,7 puntos por encima del PP, que sube seis décimas

Aún así, los populares recortan distancias con una subida de seis décimas desde el último barómetro.

Pedro Sánchez

El CIS sitúa al PSOE 8,7 puntos por encima del PP, que sube seis décimas | Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El PSOE mantiene una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aún así, los populares recortan distancias con una subida de seis décimas desde el último barómetro.

La encuenta se llevó a cabo del 5 al 10 de enero con 4.006 entrevistas. De ella se desprende que los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7% de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23% y seis décimas más. Por su parte, Vox sube una décima y se coloca con el 17,7% de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2%. Podemos también ierde apoyos, al situarse con el 3,5% de los votos, seis décimas menos.

Esta es la primera encuesta desde las elecciones autonómicas de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una derrota histórica. Además, las entrevistas se realizaron en pleno debate sobre la financiación autonómica pactada con Esquerra.

La preocupación por la vivienda, en máximos históricos

El año 2026 ha arrancado con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según se desprende de este CIS, que vuelve a situarse como principal problema nacional, esta vez con un 42,6% de menciones. En la lista de problemas personales, la vivienda aparece en la segunda plaza a solo dos puntos de la crisis económica.

En segunda posición repiten los problemas económicos en general (21,2%), seguidos del Gobierno y los partidos políticos, que en tan solo un mes pasan del séptimo al tercer puesto y se quedan con un 16,6% de alusiones en los cuestionarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vicente Vallés, sobre el choque entre PSOE y Sumar por la vivienda: "Es una muestra muy evidente de que están en un 'sálvese quien pueda'"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

España

Antonio Maíllo, IU

IU reclama un giro profundo del proyecto de Sumar y cuestiona su capacidad de liderazgo

Pedro Sánchez

El CIS sitúa al PSOE 8,7 puntos por encima del PP, que sube seis décimas

Imanol Pradales

País Vasco consigue 5 nuevas competencias y pone el foco en la gestión de los aeropuertos: "Queremos autogobernarnos y no que otros decidan"

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez

El juez Peinado insiste en reclamar los pasaportes de Begoña Gómez y su asistenta

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
Caso Koldo

Koldo y Ábalos confían en que les separen de celda pronto tras sus diferencias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión que ha mantenido este jueves con el opositor venezolano Edmundo González en Madrid
Reunión PP-Edmundo

Feijóo promete a Edmundo González defender "ante el mundo la caída del chavismo" si llega a La Moncloa

El gallego definió a Zapatero como el "embajador del régimen en Europa" y reclama unas elecciones.

Albares y Cayetana Álvarez de Toledo
Venezuela

Bronca entre Cayetana Álvarez de Toledo y Albares: "Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente"

La diputada del PP confronta al PSOE en el Congreso por la posición española ante Venezuela y eleva el tono contra el papel del expresidente en la crisis del país.

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados

Los diputados se suben el sueldo un 1,5% y amplían sus días libres adaptándolos a los festivos autonómicos

José Luis Rodríguez Zapatero

La Fiscalía Antidroga pide inadmitir la querella contra Zapatero al no ver indicios de delito

La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia

Muere Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía

Publicidad