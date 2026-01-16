El CIS sitúa al PSOE 8,7 puntos por encima del PP, que sube seis décimas

El PSOE mantiene una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aún así, los populares recortan distancias con una subida de seis décimas desde el último barómetro.

La encuenta se llevó a cabo del 5 al 10 de enero con 4.006 entrevistas. De ella se desprende que los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7% de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23% y seis décimas más. Por su parte, Vox sube una décima y se coloca con el 17,7% de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2%. Podemos también ierde apoyos, al situarse con el 3,5% de los votos, seis décimas menos.

Esta es la primera encuesta desde las elecciones autonómicas de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una derrota histórica. Además, las entrevistas se realizaron en pleno debate sobre la financiación autonómica pactada con Esquerra.

La preocupación por la vivienda, en máximos históricos

El año 2026 ha arrancado con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según se desprende de este CIS, que vuelve a situarse como principal problema nacional, esta vez con un 42,6% de menciones. En la lista de problemas personales, la vivienda aparece en la segunda plaza a solo dos puntos de la crisis económica.

En segunda posición repiten los problemas económicos en general (21,2%), seguidos del Gobierno y los partidos políticos, que en tan solo un mes pasan del séptimo al tercer puesto y se quedan con un 16,6% de alusiones en los cuestionarios.