Chaves reprocha al PP que pretenda gobernar “A golpe de encuestas”

El vicepresidente Manuel Chaves ha asegurado que el PSOE no puede ni debe gobernar a "golpe de encuesta" y que nadie les ha "impuesto absolutamente nada", y le ha dicho al presidente del PP, Mariano Rajoy, que "falta a su deber con los españoles cuando se cruza de brazos frente a la crisis".

Durante su intervención en un foro sobre igualdad organizado por el PSOE, Chaves ha criticado la "demagogia" de Rajoy cuando afirma que la presidente de Alemania, Ángela Merkel, ha venido a España a "imponer" al Gobierno nuevos deberes, lo que "naturalmente -ha añadido- no es verdad".

Ha recordado al líder de la oposición que "el más importante deber, el principal deber, es España, son los españoles y Rajoy -ha añadido- falta a ese deber cuando se cruza de brazos frente a la crisis, cuando genera desconfianza en el exterior y cuando mina la confianza de los ciudadanos, tan necesaria para la recuperación".

Según Chaves, lo que le ocurre a Rajoy es que "no entiende nada, no quiere entender lo que está pasando, no entiende a España". Y ha añadido que "es difícil que entienda a España un señor que no entiende su propia letra", en alusión al lapsus que tuvo el presidente del PP en un programa de televisión, donde reconoció que no entendía lo que había escrito.