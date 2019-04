El coordinador federal de Izquierda Unida ha explicado, en relación a si la Audiencia Provincial de Baleares archiva o no su imputación en el caso Nóos, que "si el fiscal Horrach ha recibido presiones obviamente no lo va a decir", y ha insistido en que, no obstante "hay presiones que se ejercen sin tener que decir nada".

Publicidad