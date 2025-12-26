El Caso Koldo, David Sánchez, o González Amador: los juicios que se esperan para 2026

En los últimos meses la política y los tribunales han estado muy relacionados. Cada novedad judicial ha provocado una crisis en varios partidos políticos, y 2026 contará con una actividad mucho mayor en cuanto a citas judiciales. Será el año en que varios casos culminen. El primer juicio en el que ya hay fecha señalada será al hermano de Pedro Sánchez y al ya exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Si nada cambia, ambos serán juzgados en la Audiencia Provincial de Badajoz en sesiones de mañana y tarde desde el próximo 28 de mayo hasta el 4 de junio. Pero antes de esa fecha ya se podría haber celebrado un juicio que puede ser histórico: el del Caso Koldo. El Tribunal Supremo ya ha abierto juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la rama de las mascarillas de la causa judicial. Además, en ese juicio también se detallarán las presuntas contraprestaciones que pudo obtener el ministro por parte de la trama como, por ejemplo, el pago de la vivienda dónde vivió la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez o su contratación en varias empresas públicas relacionadas con el ministerio de Transportes.

En el Supremo continuará la investigación del 'Caso Cerdán', dónde Ábalos y Koldo también están implicados. El juez acordó la libertad provisional de Santos Cerdán al haber reunido pruebas suficientes, por lo que el procesamiento y el juicio podría estar más cerca. Algo similar pasa con el resto del 'Caso Koldo' que se encuentra en investigación en la Audiencia Nacional. Allí están imputados varios antiguos altos cargos de Transportes, como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera o el que fuera antiguo director de carreteras, Javier Herrero.

Begoña Gómez, y González Amador, a un paso del juicio

En los juzgados de Plaza de Castilla también habrá movimiento. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, está a un paso de sentarse en el banquillo como acusado por haber cometido un presunto fraude a Hacienda cercano a los 350.000 euros. Además, Amador está siendo investigado en otra causa por haber podido sobornar a la mujer de un empresario. El caso de la mujer de Pedro Sánchez también puede llegar a su punto final este año. La investigación del juez Peinado llega a su fin en abril, y en ese momento -o antes- el magistrado debe tomar una decisión, y si finalmente Begoña Gómez es juzgada será a través de un jurado popular como ya ha comunicado el juez a las partes.

En ese mismo juzgado se está investigando a otra mujer vinculada estrechamente con el PSOE: Leire Díez. La presunta fontanera del PSOE está imputada por haber podido extorsionar a varios fiscales en busca de información privilegiada y supuestos trapos sucios de la guardia civil, de varios magistrados o de la fiscalía Anicorrupción. Pero no es el único problema -ni el mayor- para Díez. La Audiencia Nacional también la investiga junto al presunto socio de Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso y a el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández por haber podido cobrar de forma ilegal cerca de 700.000 euros en mordidas con contratos públicos.

Otras causas judiciales que han nacido en los últimos meses

Con este panorama lo esperable es que los tribunales vuelvan a marcar la agenda política. Y esto es únicamente lo que está previsto, pueden nacer nuevas causas, crecer nuevas investigaciones o que algunos entramados se conecten. En enero habrá nuevas declaraciones en el Caso Hidrocarburos, la investigación contra el exministro del PP, Cristóbal Montoro sigue su curso al igual que el 'caso mascarillas' que afecta a dirigentes populares de la Diputación de Almería. En los últimos meses, además, ha tomado fuerza la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto una pieza separada que aún continúa secreta pero que puede ser determinante para el futuro político más cercano.