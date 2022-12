Junts per Catalunya insiste en que Puigdemont sea presidente de la Generalitat aunque ERC gane las elecciones

Miquel Buch, candidato de Junts per Catalunya para las elecciones en Cataluña el 21-D, considera "normal" que su partido vaya mejorando los resultados en las encuestas, aunque insiste en que lo importante es si ganan en porcentaje aquellos partidos favorables a la independencia de la región.

No obstante, aunque vayan en listas separadas, Buch insisten en que el "candidato es el mismo", es decir, Carles Puigdemont a pesar de que desde ERC ya han señalado que si Oriol Junqueras continúa en prisión su candidato será Marta Rovira. En opinión de político, lo mejor es que Puigdemont fuera restituido "presidente" y que el resto de los exmiembros del Govern vuelvan a sus puestos anteriores. Su objetivo sería "demostrar que el 155 ha sido una anomalía impuesta y que la voluntad de los ciudadanos es restaurar el Gobierno que había tras el golpe de estado democrático".

"Un país no lo conoces hasta que no conoces sus cárceles", ha parafraseado a Nelson Mandela el independentista Buch, que defiende que el exconseller de Justicia le ha explicado que la cárcel de Cataluña estaba muy bien, no como otras en las que han estado otros políticos. Además, ha denunciado que los traslados de los presos han sido "muy inseguros" porque no tienen cinturón de seguridad.

En cuanto a los símbolos, Buch ha señalado que la estelada "no es inconstitucional", al contrario de lo que ocurre con las banderas españolas franquistas. No obstante, defiende que la bandera oficial de una supuesta Cataluña independiente será la Senyera.