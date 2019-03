Benegas: “Puede valer” que Batasuna condene el terrorismo

El diputado del PSOE José María Benegas ha destacado que ETA tiene que anunciar "el cese definitivo de la violencia" y desaparecer, pero ha indicado acto seguido que en el caso de que la banda terrorista no abandone las armas, "puede valer" que Batasuna deje muy claro que rechaza y condena a los etarras.



"Lo importante es que ETA deje las armas y anuncie el cese definitivo de la violencia y de la utilización del terrorismo, eso es lo importante para mí; pero si no dejara las armas y Batasuna hiciera una clara declaración avalada por la práctica y la voluntad política de condenar a ETA y de rechazar a ETA, también puede valer".



Éstas han sido las palabras que ha dicho el diputado socialista vasco cuando en los pasillos del Congreso le han preguntado los periodistas por unas declaraciones de la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien lo único que debe valer para que Batasuna concurra a unos comicios es que ETA se disuelva.



Benegas, en respuesta, ha explicado que efectivamente "lo importante es que deje las armas", pero ha matizado que una declaración "clara" de Batasuna de condena a los terroristas podría permitirle la presencia en las elecciones, algo que el PP, por lo que ha señalado Sáenz de Santamaría, no contempla.



En cualquier caso, el diputado socialista, negociador del PSOE en la reforma de la ley electoral y en lo que ésta afecta a la vigente Ley de Partidos, ha remarcado que esos escenarios no existen ahora, por lo que ha manifestado su deseo de huir de "especulaciones".



Asimismo, acerca de los contactos de la izquierda abertzale con dirigentes de ERC e ICV, Benegas ha puntualizado que es "absolutamente falso" que los socialistas hayan tenido también reuniones con la formación ilegalizada.



Según sus palabras, la posición del PSOE al respecto es "clara y contundente": "ETA tiene que desaparecer, y si no desaparece, Batasuna tiene que rechazar con absoluta claridad las vías violentas y el uso del terrorismo", así como "mantener con claridad que sólo defenderán vías democráticas y políticas". "Si no, no tienen cabida en el sistema democrático", ha sentenciado.