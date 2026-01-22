Ayuso reclama explicaciones por Adamuz y alerta contra una "ley del silencio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este jueves que se esclarezcan sin dilaciones las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas y decenas resultaron heridas. A su juicio, existe el riesgo de que se imponga "la ley del silencio y del miedo", una dinámica que, según ha denunciado, responde a la necesidad del Gobierno de "ganar tiempo" y desviar la atención pública.

En una entrevista radiofónica, Ayuso ha señalado que aún no se conocen las circunstancias exactas del siniestro y ha defendido la necesidad de exigir responsabilidades. En ese contexto, ha reprochado al Ejecutivo central una estrategia orientada a dilatar las explicaciones mientras se buscan culpables externos, en lugar de ofrecer respuestas claras y soluciones.

Críticas a la gestión del Ejecutivo

La dirigente madrileña ha sostenido que el Gobierno actúa de manera distinta cuando los incidentes afectan a infraestructuras estatales frente a aquellas gestionadas por otras administraciones. En ese sentido, ha afirmado que, si el accidente se hubiera producido en un servicio dependiente de la Comunidad de Madrid, la reacción del Ministerio de Transportes habría sido mucho más contundente. No obstante, ha subrayado que su planteamiento no responde a un ánimo de confrontación personal, sino a la exigencia de responsabilidades políticas.

Ayuso ha insistido en que, a su entender, el Ejecutivo acumula una trayectoria en la que, ante situaciones de especial gravedad, se prioriza la búsqueda de culpables y la gestión del relato público antes que la adopción de medidas estructurales. En el caso de Adamuz, ha advertido, "no se sabe qué ha pasado" y, precisamente por ello, considera imprescindible una investigación transparente.

Inversión ferroviaria

Otro de los ejes de sus críticas se ha centrado en la política de inversiones en la red ferroviaria. La presidenta madrileña ha acusado al Gobierno de no destinar los recursos necesarios al mantenimiento y modernización de las infraestructuras, un déficit que, a su juicio, se arrastra desde hace años. Esta falta de inversión, ha dicho, contrasta con la magnitud de un sistema ferroviario que requiere planificación a largo plazo y decisiones técnicas alejadas de la confrontación política.

En paralelo, ha vinculado esta situación con la estrategia parlamentaria del Ejecutivo, al que ha acusado de estar "entregado" a acuerdos con fuerzas independentistas vascas y catalanas. Según Ayuso, esta dependencia condiciona la acción del Gobierno y dificulta una respuesta firme y coherente ante crisis de alcance nacional.

La presidenta ha reiterado que su demanda principal es conocer la verdad de lo ocurrido en Adamuz y depurar responsabilidades en función de los resultados de la investigación. A su entender, la ciudadanía necesita certidumbre y confianza en un sistema ferroviario que debe garantizar la seguridad de los usuarios. En ese sentido, ha apelado a abandonar cualquier intento de opacidad y a ofrecer información clara y verificable sobre las causas del accidente.

