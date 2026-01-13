Ayuso, sobre Julio Iglesias tras ser denunciado: "Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante"

Esta mañana hemos conocido gracias a una investigación del 'eldiario.es' en colaboración con 'Univisión' que dos extrabajadoras de Julio Iglesias han denunciado agresiones sexuales por parte del cantante. Los hechos habrían tenido lugar en 2021 en sus mansiones del Caribe.

Estas denuncias han generado polémica en la política española. Mientras que la izquierda han pedido que se investigue el caso a fondo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha negado a retirar los honores concedidos al cantante, entre ellos la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto de Madrid.

A través de su cuenta de 'X', la líder popular madrileña ha explicado que "la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

Por otro lado, partidos políticos como Más Madrid y PSOE han exigido que se le retiren esos reconocimientos hasta que se esclarezcan los hechos. La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado a la presidenta madrileña, señalando que "cuestionar sus testimonios es vergonzoso hasta para ella", pidiéndole que "estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres".

También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado su indignación ante las palabras de Ayuso. En la red social 'Bluesky' ha subrayado que representa "un machismo repugnante que pregona impunidad para los blancos poderosos y sometimiento para las mujeres y la gente trabajadora.

No obstante, desde el Gobierno también se han pronunciado. La vicepresidenta segura y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha calificado de "escalofriantes" de las extrabajadoras describiéndolos como "una situación de esclavitud". Al igual que la minsitra de Igualdad, Ana Redondo, que ha defendido que "ante el machismo no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema".

Una vez ha finalizado el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha afirmado que "no vamos a mirar hacia otro lado" y reclamó que no exista "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad". Sin embargo, al ser preguntada sobre si el Gobierno retirará la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que Iglesias recibió en 2010, no lo ha aclararlo.

Fiscalía investiga

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar el alcance de la denuncia presentada el pasado 5 de enero y decidir si corresponde al tribunal investigar el caso. Los hechos habrían ocurrido en propiedades del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

El sindicato UGT también ha pedido una investigación "exhaustiva, independiente y con enfoque de género", denunciando las dificultades para actuar en casos de acoso laboral dentro de domicilios privados porque, según apunta, esa falta de control "genera impunidad para que los agresores delincan sin consecuencias".

