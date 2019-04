Aplazada la declaración judicial de Willy Toledo por la huelga de jueces: "Considero que no he cometido ningún delito"

LA NUEVA CITACIÓN SERÁ EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO

La declaración de Willy Toledo ante el juez ha quedado suspendida debido a la huelga de jueces, pese a que el actor había anunciado que no iba a comparecer. "Considero que no he cometido ningún delito y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad...", ha dicho.