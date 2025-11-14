Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

CASO KOLDO

Anticorrupción rechaza la petición del PP de excluir al PSOE como acusación en el caso Koldo

La Fiscalía considera que "no existe obstáculo alguno para que -el PSOE- continúe personado en el presente procedimiento dentro de la Acusación Popular Unificada".

Koldo Garc&iacute;a, exasesor del exministro de Transportes Jos&eacute; Luis &Aacute;balos, acompa&ntilde;ado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Hace una semana, la acusación popular unificada que dirige el Partido Popular instó al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, que excluyese al PSOE como acusación popular. Esta petición llegó después de que se abriese una investigación paralela para investigar los pagos en metálico del partido al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García. La oposición alegaba que "el PSOE no puede seguir como acusación popular en la presente causa" porque "supone una contradicción que pueda aparecer como acusación quien es objeto de investigación".

Anticorrupción rechaza la petición

Este viernes, el fiscal Luis Pastor ha presentado un escrito recogido por EFE al Juzgado Central de Instrucción número dos donde rechaza la petición de los populares, "por mucho que puedan ser investigados determinados procedimientos de gestión y justificación de los pagos en metálico que se pudieran haber hecho en este partido". De este modo, la Fiscalía Anticorrupción considera que en el PSOE "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la Ley".

A lo que se refiere el escrito presentado por Luis Pastor es a que el PSOE "no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, de momento, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentro de la Acusación Popular Unificada". El fiscal se opone de este modo a la petición de la acusación popular unificada en el caso Koldo, que lidera el PP, de excluir de la misma al PSOE tras la apertura de la pieza separada para investigar los pagos en efectivo del PSOE en Ferraz.

El PSOE no supone "obstáculo alguno" como acusación popular

El magistrado que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, fue quien recabó la documentación con respecto a los pagos en metálico, entregándoselas al juez Moreno, junto a la parte del informe de la UCO en el que se analizan esos pagos. Ahí, aparecen declaraciones del ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, de la empleada del partido Celia Rodríguez, así como las de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

El pasado mes de febrero la Audiencia Nacional ya afirmó que no suponía "obstáculo alguno" que el PSOE figurase como acusación popular en el caso Koldo. Esto ocurrió después de que la asociación 'Liberum', una de las ocho acusaciones populares en este procedimiento, junto al PP, Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Adade, impugnara la presencia del PSOE en la causa al alegar "un serio riesgo de judicialización de la política".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la resolución del juez Peinado para que la UCO investigue a Begoña Gómez

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Publicidad

España

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo

Anticorrupción rechaza la petición del PP de excluir al PSOE como acusación en el caso Koldo

Rajoy en el hormiguero

Mariano Rajoy tilda de “esperpento” el juicio al fiscal general: "La Abogacía del Estado está contra la UCO"

Rifirrafe Ana redondo

Rifirrafe entre la ministra de Igualdad y una representante de la asociación de víctimas de los fallos en las pulseras antimaltrato: "Es usted una cómplice"

Fiscal general
Fiscal general

La defensa de García Ortiz asegura que "la única filtración acreditada" es la de Alberto González Amador

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
Caso Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la resolución del juez Peinado para que la UCO investigue a Begoña Gómez

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid
Comunidad de Madrid

Ayuso carga contra el Gobierno y sus "caniches" que "insultan a las empresas como en las dictaduras"

Nueva bronca en la Asamblea madrileña. La presidenta Ayuso ha comparado a los diputados socialistas con los caniches y ha recriminado a Vox su política "antiinmigración".

Declaración Mariano Moreno Pavón
Audios PSOE

El audio de la declaración en el Supremo del exgerente del PSOE: "Nunca pedimos 500 euros porque no es útil para la caja"

Las declaraciones a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias del exgerente y de una trabajadora de Ferraz ante el Supremo destapan dudas del juez sobre el control de la caja en metálico y los abonos a Ábalos y Koldo.

Josep Maria Cruset y Miriam Nogueras en el Congreso

Junts sale al rescate del Gobierno y se abstiene para tumbar la iniciativa del PP sobre el cierre de las nucleares

Koldo hace chistorras

VÍDEO: Koldo se graba friendo chistorras en Benidorm

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia).

El abogado general de la UE avala la ley de amnistía, que solo vulnera una parte de la legislación relativa a los plazos y las partes

Publicidad