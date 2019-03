Ana Botella sobre el PP de Madrid: "Si hubo cosas, las he olvidado"

Con la prudencia como tónica general y con el lema de "sobre las cosas que no me corresponden no me pronuncio", Botella no ha querido ahondar en los rumores que apuntan a posibles rivalidades entre ella y la presidenta del PP madrileño y actual candidata a la alcaldía de la ciudad. "Si hubo cosas, las he olvidado" y añadió "las cuestiones internas a los ciudadanos le preocupan poco y lo que quieren es que les solucionemos sus problemas".

