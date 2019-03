Su salida del Gobierno llevaba meses mascándose. María Teresa Fernández de la Vega, uno de los pesos pesados del Ejecutivo y antaño ano derecha de Zapatero, no se cansó nunca de desmentirlos. Y sin embargo, es una de las grandes bajas de la nueva remodelación.

Jordi Sevilla, el ex ministro de Administraciones públicas, desató los rumores de su salida el pasado marzo, cuando afirmó en una entrevista que la vicepresidenta primera había admitido que se iba. De la Vega se rió de esta afirmación en una entrevista de Espejo Público y zanjó, parecía que definitivamente, la cuestión: "¿Me ve usted cansada? No me voy a ir" , afirmó. "Estoy trabajando con mucha ilusión y tengo muchos proyectos por delante. Tengo la confianza de Zapatero y me siento respaldada".

Y sin embargo, su frenética actividad empezó a decaer debido al desgaste de dar continuamente la cara por el Gobierno y Zapatero. Su lugar queda ahora repartido entre dos hombre: Ramón Jáuregui, que pasa a convertirse en ministro de la Presidencia, y Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se convertirá en portavoz y vicepresidente primero del Gobierno, aunque mantendrá la cartera de Interior.

"La huella imborrable de de la Vega"

El Presidente ha tenido palabras de elogio para la vicepresidenta De la Vega que deja el Gobierno tras unos años de “dedicación, coraje, trabajo día y noche y una gran aportación a las libertades en nuestro país y la defensa de igualdad”.

José Luis Rodríguez Zapatero ha avanzado que propondrá su nombramiento como miembro del Consejo de Estado. De la Vega deja su acta de diputada además de la vicepresidencia primera y aún no ha decidido si aceptará el cargo.

En la rueda de prensa donde ha anunciado los cambios en su Ejecutivo, Rodríguez Zapatero ha dedicado parte de su intervención a Fernández de la Vega, ha recordado su "larguísima trayectoria" en el Gobierno y ha dicho que su agradecimiento "no se puede expresar sólo con palabras".

Por todo ello, Zapatero se ha mostrado completamente convencido de que Fernández de la Vega, quien ha sido la primera vicepresidenta del Gobierno de la historia democrática de España, "va a dejar una huella imborrable en este país y entre todos".