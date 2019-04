El abogado de Urdangarin, sobre su intervención en el juicio: "Lo que no se sabe, no se puede explicar"

EL MIÉRCOLES SE REANUDA EL JUICIO

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha hablado ante los medios de comunicación sobre el interrogatorio al que se sometió su cliente el pasado viernes en el juicio del caso Nóos, del que dice "por ahora ha sido corto". Vives asegura estar preparado de cara a la sesión del miércoles en el que se retomarán las declaraciones de los acusados. Sobre las veces que Urdangarin respondió al fiscal que no conocía ciertos datos durante el interrogatorio, su abogado afirma que "lo que no se sabe, no se puede explicar".