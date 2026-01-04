Abascal recibe en su casa a la primera ministra italiana Georgia Meloni

El presidente de Vox, Santiago Abascal, recibió en su residencia a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, en lo que describió como "un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga y piloto, que está cambiando Italia y el mundo".

Abascal compartió en la red social X varias fotos del encuentro, incluyendo imágenes junto a su mujer y uno de sus hijos, así como un vídeo en el que Meloni conduce un pequeño coche rojo mientras él ocupa el asiento del copiloto, en un ambiente de bromas y complicidad.

La relación entre ambos líderes, que comparten posturas políticas similares, se ha consolidado con el tiempo. Se habían reunido previamente en Roma en abril de 2024, cuando Abascal elogió la gestión de Meloni frente a los desafíos internacionales, y en el marco de la precampaña para las elecciones europeas de ese mismo año.

Abascal celebra la caída de Maduro

El líder de Vox ha reclamado al régimen "narcoterrorista de Maduro" que se rinda para evitar más sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha acusado de haber sido torturado "sin descanso y con brutalidad". Abascal ha asegurado que "el mundo es hoy un poco más libre" y ha expresado el apoyo de su partido a la restauración de la democracia en Venezuela.

Además, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que la caída de Maduro supone "un golpe para la mafia 'sanchista'" incluso mayor que las recientes detenciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.