Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

VOX

Abascal recibe en su casa a la primera ministra italiana Georgia Meloni

La visita, compartida en redes, incluyó bromas al volante y refuerza la relación política entre Vox y el Gobierno italiano de Meloni.

Imagen de Santiago Abascal y de Georgia Meloni.

Imagen de Santiago Abascal y de Georgia Meloni.@Santi_ABASCAL

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

El presidente de Vox, Santiago Abascal, recibió en su residencia a la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, en lo que describió como "un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga y piloto, que está cambiando Italia y el mundo".

Abascal compartió en la red social X varias fotos del encuentro, incluyendo imágenes junto a su mujer y uno de sus hijos, así como un vídeo en el que Meloni conduce un pequeño coche rojo mientras él ocupa el asiento del copiloto, en un ambiente de bromas y complicidad.

La relación entre ambos líderes, que comparten posturas políticas similares, se ha consolidado con el tiempo. Se habían reunido previamente en Roma en abril de 2024, cuando Abascal elogió la gestión de Meloni frente a los desafíos internacionales, y en el marco de la precampaña para las elecciones europeas de ese mismo año.

Abascal celebra la caída de Maduro

El líder de Vox ha reclamado al régimen "narcoterrorista de Maduro" que se rinda para evitar más sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha acusado de haber sido torturado "sin descanso y con brutalidad". Abascal ha asegurado que "el mundo es hoy un poco más libre" y ha expresado el apoyo de su partido a la restauración de la democracia en Venezuela.

Además, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que la caída de Maduro supone "un golpe para la mafia 'sanchista'" incluso mayor que las recientes detenciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Telefónica entrega al juez que investiga el caso Begoña Gómez nuevos correos que "reflejan la existencia de reuniones"

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez

Publicidad

España

Imagen de Santiago Abascal y de Georgia Meloni.

Abascal recibe en su casa a la primera ministra italiana Georgia Meloni

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP

Feijóo, sobre el cambio político que espera Venezuela: "El futuro no es Delcy"

Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

Imagen de Pedro Sánchez
Moncloa

Pedro Sánchez: "España no reconoció al régimen de Nicolás Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional"

Feijóo
Maduro capturado

Feijóo pide una "transición democrática" en Venezuela y Abascal celebra la "caída de Maduro"

Pedro Sánchez en la Moncloa
ATAQUE VENEZUELA

El Gobierno sigue con preocupación el ataque de Estados Unidos en Venezuela y se ofrece a mediar

El Gobierno recuerda que España no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor, y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela".

Entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Servimedia
Entrevista Feijóo

Feijóo no descarta que Zapatero se siente en un banquillo por el rescate de Plus Ultra

El expresidente ha sido llamado a la comisión de investigación en el Senado por no dar explicaciones, según el popular.

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón

Feijóo envía a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

¿Volverá Carles Puigdemont a España en 2026?

¿Volverá Carles Puigdemont a España en 2026?

José Luis Quintana, responsable de la gestora del PSOE extremeño

¿Quién es José Luis Quintana, el encargado de la gestora del PSOE extremeño denunciado por acoso laboral?

Publicidad