Ábalos cambia de abogado a tan solo unos días de la vista clave sobre su prisión provisional

José Luis Ábalos llegará con un nuevo abogado, Marino Turiel, a la vista fijada para el próximo jueves 15, una cita determinante en la que el Tribunal Supremo deberá decidir si mantiene o revoca la orden de prisión provisional dictada en su contra. Desde el entorno del exministro de Transportes han confirmado el relevo en su defensa, una decisión que el propio Ábalos ha hecho pública también a través de la red social X, antes Twitter.

El cambio de abogado se produce a pocos días de una comparecencia clave en el marco del denominado 'caso Koldo', una causa en la que Ábalos se enfrenta a una situación procesal especialmente delicada. La vista del jueves deberá resolver los recursos presentados contra la decisión del magistrado Leopoldo Puente, instructor del procedimiento, que acordó el pasado 27 de noviembre su ingreso en prisión provisional al apreciar un riesgo extremo de fuga.

Ábalos ha recalcado que trabaja desde hace varios años y "gestiona también asuntos que guardan relación" con la causa por la que está en prisión. "Partes tan importantes como mi recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", ha añadido el exministro.

Del mismo modo, ha asegurado que un abogado "es el rostro más próximo y humano" en causas como la que le afectan, pero "también es el más expuesto", por lo que expresa su agradecimiento por haber asumido su representación.

¿Quién es Marino Turiel?

Tal y como aparece en la propia página web, Marino Turiel está especializado en Derecho Penal Económico y Contencioso en el orden fiscal y ha intervenido en algunos "de los más importantes procesos penales que en España se han tramitado desde el año 1992".

Además, asegura que ha ejercido la defensa jurídica de directivos de empresas, profesionales y cargos públicos, así como de los perjudicados en procesos tramitados por estafas múltiples.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y asevera que sus 30 años de trayectoria le han permitido "forjar una gran experiencia en el asesoramiento a empresas dentro del cumplimiento normativo y el derecho penal económico".

Una vista decisiva en el Supremo

La comparecencia ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ofrece a Ábalos la posibilidad de revertir esa medida cautelar. El tribunal analizará tanto el recurso presentado por su defensa como el interpuesto por Koldo García, también encarcelado por orden del instructor.

Sin embargo, el escenario procesal se vio alterado en los últimos días después de que el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista comunicara formalmente su renuncia a seguir ejerciendo la defensa del exsecretario de Organización del PSOE. Esa decisión abrió la puerta a una eventual suspensión de la vista, ante la posibilidad de que Ábalos compareciera sin representación letrada.

Finalmente, esa opción ha quedado descartada tras confirmarse que el exministro ha designado un nuevo abogado para asumir su defensa. Con ello, la vista prevista para el jueves se mantiene en el calendario judicial y se celebrará en los términos inicialmente fijados.

Riesgo de fuga y penas en juego

El magistrado Puente justificó la prisión provisional de Ábalos en la existencia de un riesgo de fuga que consideró elevado, una valoración que ahora deberá ser revisada por la Sala. En su resolución, el instructor tuvo en cuenta la gravedad de los delitos investigados y las posibles penas asociadas a la causa.

