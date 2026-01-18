Nieve intensa, lluvias generalizadas y decenas de carreteras afectadas complican el domingo en buena parte de España

El temporal invernal que afecta a buena parte de España continúa dejando este domingo nevadas copiosas en zonas de montaña y episodios de lluvia intensa en varias comunidades, aunque sus efectos sobre la red viaria han comenzado a remitir a lo largo de la jornada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las precipitaciones siguen siendo más persistentes en el nordeste peninsular, Baleares y el entorno del Estrecho, con nevadas significativas en Pirineos, la cordillera Cantábrica y el sistema Central. La nieve no se descarta tampoco en áreas llanas de la meseta norte, con cotas que han oscilado entre los 700 y los 1.300 metros, dependiendo de la zona.

Mejora parcial en las carreteras

La situación en las carreteras ha mejorado respecto a primeras horas del día. A primera hora de la tarde, el número de vías afectadas por nieve y hielo se ha reducido a 28 en todo el país, aunque nueve carreteras permanecen cerradas al tráfico en algunos de sus tramos, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los cortes totales se concentran en provincias de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Zamora y Navarra. Entre las vías cerradas figuran la A-4025 en el puerto de Sierra Nevada (Granada), la A-138 a la altura de Chisagüés (Huesca) y varios tramos secundarios en Asturias, como la AS-348 entre Oubachu y Valdebueyes, la CO-4 en la zona de los Lagos de Covadonga y la LN-8 entre Los Pontones y El Quempu. También continúan cerradas la DSA-191 en Candelario (Salamanca), la ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora) y dos carreteras navarras en Pikatua y el entorno de Irati.

Además, 14 carreteras siguen en nivel rojo, lo que obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en tramos de Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña. Otras dos vías presentan nivel amarillo y cuatro permanecen en nivel verde, con restricciones a vehículos pesados.

Cataluña, en alerta por lluvia, nieve y mar

En Cataluña, las autoridades mantienen activados los planes Inuncat y Neucat por lluvias intensas y nevadas, especialmente en el Pirineo, donde se han acumulado espesores destacados y el riesgo de aludes sigue siendo elevado en algunas zonas. A ello se suma la previsión de un temporal marítimo a partir de esta noche, con olas que podrían superar los cuatro metros y obligar a extremar la precaución en el litoral.

Protección Civil no descarta el envío de avisos a teléfonos móviles en áreas costeras si se confirman las previsiones más adversas, mientras se insiste en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de carreteras antes de viajar, sobre todo en zonas de montaña.

