Mucho cuidado con acercarse al mar este fin de semana en Canarias: olas de cinco metros y viento de 90 km/hora

Son los efectos de un nuevo frente atlántico que está dejando sus efectos, con una bajada significativa de temperaturas también.

Una inestabilidad que podría afectar con mayor intensidad a las islas durante el domingo. La AEMET ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros y vientos, mientras que la Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la alerta en todas las islas.

En el mar, las olas pueden alcanzar los cinco metros. Así que este fin de semana, nos encontramos playas cerradas al baño, con precinto de lado a lado, y carteles que advierten del peligro. Es lo que hemos visto hoy en la vista del Puerto de la Cruz, en Tenerife. Concretamente en Playa Jardín, los socorristas están hoy más vigilantes que nunca para advertir a turistas que se acercan hasta las orillas. Las recomendaciones, una vez más, son claras: no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser arrastrados por un golpe de mar, como ha ocurrido en otras situaciones.

Han quedado suspendidas también algunas actividades náuticas y deportivas previstas para estos días. Y se recomienda no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Alerta también por viento

El viento también va a ser protagonista estos días, con rachas de hasta 80 km/h, que en cumbres podrían llegar a 90 o 100 km/h, sobre todo en cumbres. Para el domingo, la situación será más complicada, con la activación de avisos amarillos por fenómenos costeros y viento en todo el archipiélago.

Las zonas más afectadas están siendo el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; Lanzarote y Fuerteventura y canales entre islas.

En la costa, la peores situaciones se van a dar con los periodos largos de mar de fondo, coincidiendo con la luna nueva y mareas vivas.

