Mercedes Martín: "La montaña, en alerta por aludes tras el paso de la borrasca Goretti"

Frío intenso, fuertes nevadas y viento elevan el riesgo a nivel 4 en el Pirineo.

Imagen de Mercedes Martín.

Mercedes Martín: "La montaña, en alerta por aludes tras el paso de la borrasca Goretti"

El paso de la borrasca Goretti ha dejado una combinación especialmente delicada en la montaña: frío intenso, fuertes nevadas y viento, un cóctel que aumenta de forma notable el riesgo de aludes en buena parte del Pirineo. En las últimas horas, la nieve se ha acumulado con rapidez y lo ha hecho, además, sobre un manto ya inestable.

Imagen de los avisos por aludes este sábado 10 de enero.
Imagen de los avisos por aludes este sábado 10 de enero. | Antena 3 Noticias

Según los últimos boletines nivológicos, en el Pirineo navarro y aragonés el peligro de aludes se mantiene en nivel 4 sobre 5, peligro fuerte, especialmente en Navarra, Jacetania y el valle del Gállego. El principal problema es la formación de placas de viento, generadas por rachas intensas que redistribuyen la nieve y crean capas duras apoyadas sobre nieve más débil, una situación propicia para que la nieve se rompa y se deslice ladera abajo.

En el Pirineo catalán, el escenario es similar. Aunque el grado de peligro varía según el macizo, se mantiene fuerte en el Valle de Arán y la franja norte pallaresa, y notable en amplias zonas del resto de la cordillera. La nieve reciente se suma a un manto muy venteado y, en las umbrías, a la presencia de capas débiles persistentes, lo que dificulta su estabilización a corto plazo.

Las pendientes pronunciadas, especialmente por encima de los 45 grados, son las más expuestas, ya que la gravedad facilita que la nieve acumulada ceda con facilidad. Por eso, los expertos insisten en la prudencia, en consultar siempre la información actualizada y en evitar salidas a terreno no controlado mientras se mantenga este nivel de riesgo.

