Mercedes Martín: "Mañana domingo vuelve la calma y subirán las temperaturas"

El paso de la borrasca Goretti por la Península ha dejado un episodio invernal de gran impacto en el norte de España, con nevadas abundantes, rachas de viento muy fuertes y un aumento significativo del riesgo de aludes en el Pirineo. Una combinación que ha obligado a cerrar estaciones de esquí, cortar carreteras clave en Huesca y extremar la precaución también en otros sistemas montañosos, como Sierra Nevada, donde el principal problema ha sido el hielo.

Pirineo oscense: carreteras cortadas

Más de una decena de carreteras presentan incidencias y en muchos tramos es obligatorio circular con cadenas o neumáticos de invierno. Entre los puntos más afectados, este sábado han quedado cerrados al tráfico el túnel de Bielsa y el paso fronterizo del Portalet, ante el elevado riesgo de aludes. Desde el Gobierno de Aragón advierten de que el cierre del túnel de Bielsa podría prolongarse hasta el lunes, debido a las importantes acumulaciones de nieve que siguen registrándose en el lado francés.

A estas afecciones se suma la restricción de la carretera A-2606, de acceso al Balneario de Panticosa, donde está prohibida la circulación de autobuses y vehículos pesados, es obligatorio el uso de cadenas y la velocidad máxima se ha limitado a 30 km/h.

Estaciones de esquí cerradas por seguridad

Las condiciones meteorológicas adversas también han obligado a cerrar varias estaciones de esquí del Pirineo. El grupo Aramón ha anunciado el cierre de Panticosa y Formigal por motivos de seguridad, una situación que se repite en Astún.

Por el momento, Candanchú mantiene abiertas 15 pistas, donde sigue siendo válido el pase conjunto Astún–Candanchú 100K, aunque la evolución del tiempo obliga a seguir muy de cerca las condiciones.

Incidencias en otras zonas

El temporal no se ha limitado al Pirineo. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), este sábado por la mañana 62 carreteras de la red viaria española estaban afectadas por nieve, hielo o viento asociados a la borrasca Goretti, en su mayoría de la red secundaria.

En Castilla y León, la A-6 es transitable con precaución a la altura de Quintanilla de Combarros (León). En Sierra Nevada, la presencia de hielo ha obligado a cortar la carretera A-4025 entre Güéjar Sierra y Monachil, mientras que la A-395, principal acceso a la estación, presenta circulación restringida en su tramo alto. En varias carreteras de montaña de la provincia de Granada es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

¿Qué hay detrás de este episodio invernal?

Aunque el centro de la borrasca Goretti se encuentra lejos de España, desplazándose por Países Bajos y Alemania, sus efectos se están notando con claridad en nuestro país. La clave está en la presencia de un chorro polar muy intenso, que incide de noroeste a sureste sobre el norte peninsular, lo que favorece la entrada de aire polar frío y húmedo.

En el Pirineo, esta configuración ha dado lugar a una situación clásica de "nevada de jet". En cotas altas, las acumulaciones han sido muy importantes, especialmente en zonas expuestas, con espesores que superan los 70 centímetros y se acercan localmente al metro.

Domingo: vuelve la calma

Para mañana domingo, la cercanía de las altas presiones favorecerá la estabilidad en la mayor parte del país. Tras las heladas y las nieblas a primera hora, las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. En el Cantábrico, el ascenso será más evidente, con 18 ºC en Oviedo, 17 ºC en Santander y 16 ºC en Bilbao.

En el interior, el ambiente seguirá siendo fresco, pero más templado que en días anteriores: Madrid alcanzará los 10 ºC, Valladolid los 11 ºC y Zaragoza los 13 ºC.

En el litoral mediterráneo, las máximas se moverán entre los 14 y 16 grados, con Valencia y Alicante en torno a los 16, mientras que en el sur el ascenso será más acusado, con 18 ºC en Málaga, 17 ºC en Almería y 15 ºC en Sevilla y Cádiz.

En conjunto, una jornada de menos frío y más estabilidad, aunque con precaución todavía en la montaña, donde el manto de nieve seguirá siendo delicado, y con lluvias aún presentes en Galicia.

Imagen de la previsión del domingo 11 de enero. | El Tiempo A3N

