Lluvias en el oeste

Varios frentes dejarán lluvias en una semana sin frío extremo: la previsión de César Gonzalo

En Galicia se activan los avisos por fuerte viento, lluvia y oleaje intenso por la llegada de un sistema frontal. Las lluvias podrán rozar el oeste de Asturias y de León. En el resto se mantienen el tiempo estable en una tarde de grandes claros con suaves temperaturas que siguen subiendo ligeramente.

César Gonzalo

Varios frentes nos dejarán lluvias en una semana sin frío extremo | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Comenzamos una nueva semana tras un domingo en el que muchos aprovecharon las suaves temperaturas para disfrutar al aire libre, tras unos días gélidos. Esa tendencia de suaves temperaturas se va a mantener durante los primeros días de la semana, el frío extremo se marcha gracias a la llegada de frentes atlánticos que mantendrán alejadas las masas de aire ártico.

Desde el Atlántico

En este lunes, un primer frente afecta a Galicia, con lluvias que pueden ser fuertes en A Coruña y Pontevedra. Además, activa los avisos por fuerte viento en el oeste de la comunidad, y en el interior de Asturias. Lo que más preocupa es el oleaje que podrá superar los 6 metros de altura en el litoral gallego, donde se activa el aviso de nivel naranja, riesgo importante por mala mar. Las lluvias mucho más debilitadas podrán afectar al oeste de Asturias y de León. La nieve aparecerá en cotas altas a partir de los 1.600 m de altura. En el resto del país predominará el tiempo estable. Con cielos nubosos durante la mañana, fruto de las nieblas, que por la tarde irán dejando grandes claros en todo el interior. El sol lucirá con fuerza en el Mediterráneo y sur de Canarias. En el norte del Archipiélago las nubes serán más abundantes.

Dos dígitos

Tendremos suaves temperaturas, en comparación con lo que vivimos durante la semana pasada. En la tarde del lunes los valores máximos serán ligeramente más elevados que los del domingo en el centro, sur e interior de Cataluña. Regresan los valores de dos dígitos, como los 12ºC previstos en Madrid, Valladolid y Toledo. Alcanzarán los 17ºC en el valle del Guadalquivir, en el Levante y cerca se quedarán a orillas del cantábrico con unos 16ºC previstos. Las más cálidas del país se darán en Canarias con hasta 21º previstos.

Más frentes

Mañana una nueva borrasca reforzará las lluvias. Se irán extendiendo desde el oeste hasta llegar a última hora al centro. Podrán persistir durante la madrugad del miércoles, aunque después irán remitiendo de forma temporal. Porque de cara al jueves un nuevo sistema frontal dejará más precipitaciones en la mitad occidental del país, y además provocará que las temperaturas comiencen a bajar. Descenso que se reflejará en la cota de nieve que rondará los 1.400 m. Por tanto, la nieve regresará a nuestras montañas. Así se presenta la primera parte de la semana, con lluvias y con suaves temperaturas.

