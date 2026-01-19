Roberto Brasero: "Un temporal y más lluvias en esta semana trágica"

Este martes será el día más intenso del temporal de levante que está provocando la borrasca Harry. Esperamos un martes muy adverso en el este de España con lluvias fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, este de Aragón, Cataluña y especialmente en Girona donde podrían superarse los 180 litros en el día. Y no solo lluvias. Las Nevadas podrían dejar acumulados significativos en el pirineo central y oriental así como en sierras de Teruel y Castellón. Todo ello con un temporal costero en todo el mediterráneo con rachas muy fuertes de viento y olas entre 4 a 6 metros aunque puntualmente podrián alcanzar los 10. A partir del miércoles Harry se irá alejando y ya cesará ese flujo de levante que provoca la borrasca y que es el responsable del temporal costero y de las abundantes precipitaciones que se prevén para mañana.

Lluvias también en Galicia

Además este martes también se esperan lluvias y fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, donde también se han activado los avisos de nivel naranja en sus costas por fuerte viento y oleaje. El viento irá arreciando en el Cantábrico, con rachas fuertes en la cordillera. Y por otro lado, también en Canarias soplará el viento, este caso del nordeste, fuerte con rachas muy fuertes. Este nuevo frente atlántico irá avanzando lentamente hacia el Cantábrico y cubriendo los cielos del noroeste donde podría dejar algunas precipitaciones, más bien débiles, y débiles serán las nevadas que puedan caer de nuevo en el Sistema Central a partir de 100 metros. Las temperaturas serán similares a las de hoy y de nuevo tendremos un frío amanecer en todo el interior peninsular, con heladas en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta.

Semana de lluvias

A partir del miércoles nos vuelve a cambiar el tiempo, o más bien dicho, la configuración del tiempo. Ese día ya debería ir alejándose la borrasca Harry cortándose el flujo de viento de levante como hemos dicho y por lo tanto el miércoles tras algunas precipitaciones al principio en Baleares y la fachada oriental peninsular, más abundantes en el entorno del cabo de la Nao, la tendencia es que se vayan abriendo claros a lo largo del día y que regrese la calma al este de España. En el resto sin embargo, el día se complicará por el avance de sucesivos frentes atlánticos que dejarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular desde primeras horas, extendiéndose a lo largo del día de oeste hacia el interior y terminando por afectar a la mayor parte del territorio.

Los mayores acumulados, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes, se darán en Galicia, entorno del Estrecho y principales áreas de montaña de la vertiente atlántica, con nuevas nevadas a partir de unos 1200 metros en el centro y mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en entornos de montaña y pudiendo bajar hasta los 900/1100 m. en el Sistema Central. Y a frente le seguirán otros más que llegarán los días siguientes por el mismo camino, impulsados esta vez por borrascas atlánticas, y son los que pasarían también con lluvias por la provincia Córdoba y podrían complicar a partir del miércoles y durante los días posteriores las tareas que puedan seguir llevándose a cabo esos días en el lugar del accidente ferroviario de Ademuz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.