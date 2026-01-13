Roberto Brasero: "El miércoles habrá menos lluvia, pero más frío"

Hoy se han recogido 42 l/m2 en Monte Iroite (A Coruña), alcanzamos los 40 l/m2 en Hervás, Cáceres y los rozamos Navasfrías, Salamanca, con 38 l/m2 según los datos hasta las cuatro de esta tarde. Y todavía vamos a seguir sumando. Durante las próximas horas seguirá avanzando el frente lentamente hacia el interior peninsular, pero todavía pueden entrar lluvia en forma de chubascos por el suroeste, con alguna tormenta incluso, y por eso la AEMET mantiene los avisos en Huelva hasta las 20h, en la campiña sevillana hasta la medianoche y en el litoral de Cádiz hasta las 8h del miércoles, todos de nivel amarillo por una precipitación acumulada de 15 l/m en una hora y en el caso de la costa gaditana también por la posibilidad de que vayan acompañadas de tormentas ocasionales y/o mangas marinas.

Entre dos frentes

Será una jornada de transición entre este frente que ha entrado hoy -y que irá perdiendo fuerza- y otro que llega el jueves, también por el oeste peninsular, y que además nos dejará temperaturas más bajas. De momento el miércoles todavía tenemos lluvias en buena parte de la península aunque no serán tan copiosas como las que hoy: no dejarán tanta cantidad de lluvia acumulada. Y, como advierten los avisos, con alguna tormenta todavía en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla en las primera horas del día, más probable en litoral de Cádiz. Lluvias también por la mañana y débiles en general tanto en interior del este peninsular como en la zona centro, Galicia y Asturias. Con nevadas débiles también en las montañas a partir de 1500 o 1700 metros. Son poco probables las precipitaciones a orillas del Mediterráneo y esporádicas en el resto del Cantábrico y en Canarias. Y por la tarde ya habrá pasado el frente y se abrirán claros pero también aparecerán bancos de niebla para terminar el día en la vertiente Atlántica.

El jueves, más frío

Amaneceremos con temperaturas más bajas que las de hoy en la mitad oeste peninsular, Cantábrico y Sistema Ibérico. y algo superiores en el centro sur peninsular, Guadalquivir y Canarias. Helará en la zona centro, provincia de Cuenca sobre todo, que es donde estos días se están registrando las más bajas de toda España (en los observatorios de Mira y Salvacañete, casi con 6 bajo cero esta mañana). Luego por la tarde bajarán las máximas en el este de Andalucía y de Castilla La Mancha… y el jueves en toda España: Entrará un nuevo frente por Galicia con nuevas lluvias, como las de hoy, y seguirá recorriendo la península como hoy… pero a diferencia del de hoy, ese frente viene con aire más frío que hará bajar las temperaturas y este jueves y viernes hará más frío en la mayor parte de España.

