Roberto Brasero dice adiós a la Borrasca Goretti: "Se aleja"

Goretti ha nacido -o se ha profundizado para ser exactos- de una manera más rápida que las borrascas habituales: es lo que se conoce como una ciclogénesis explosiva. Esa energía se desata después como fuerte viento, que es una de las características de estas borrascas especiales, y otra es que su periodo vital no es muy extenso: Goretti ahora mismo -primera hora de la tarde del viernes- ya está internándose en centro Europa, girando sobre Alemania. Pero aún nos enviará viento fuerte y oleaje y precipitaciones esta tarde sobre todo al Cantábrico oriental, donde se mantiene hasta el sábado al mediodía los avisos costeros de nivel naranja, y también se prolongarán hasta el sábado el aviso naranja en Pirineos donde la nevada va a ser copiosa. En el resto de la península y Baleares sopla el viento con rachas fuertes pero las lluvias y nevadas ya son hoy menos probables y el sábado menos aún.

El sábado amaina el temporal

Viento seguiremos teniendo durante el sábado en el Cantábrico oriental, zonas de Aragón, La Rioja, Cataluña y Baleares, por donde aún dará coletazos este sábado en forma de cierzo la borrasca Goretti. En el resto de España, el viento ya no será ni tan fuerte, ni tan frío, con una tendencia a amainar durante la tarde y también a abrirse grandes claros de sol. Eso no ayudará que suban las temperaturas. Al contrario, las mínimas y las máximas vuelven a bajar: la noche del viernes al sábado será más fría y la tarde del sábado, con sol y menos viento, tendrá también algunos grados menos que hoy.

El domingo, más sol

El domingo amanecerá con heladas en buena parte de la península, pero no será el panorama que tuvimos en la noche de Reyes, por ejemplo: esas heladas tan intensas y generalizadas no se esperan, pero sí un amanecer más fresco, con valores bajo cero, sobre todo en la franja central de la península y zonas de montaña. No obstante, la previsión es que el domingo Goretti ya se habrá alejado definitivamente, y el viento no solo no será tan fuerte, sino que irá cambiando, y será un viento de suroeste. Otro frente se acercará por Galicia y se nublarán los cielos de Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León y será en la comunidad gallega donde sí pueda volver a llover el domingo pero en el resto de España las precipitaciones para ese día ya son muy poco probables. Al contrario, lo que se espera es un domingo más soleado y con temperaturas que por la tarde vuelvan a recuperar grados en toda España: la tarde del domingo será más templada y Goretti ya será historia.

