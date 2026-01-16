La previsión
Roberto Brasero: "En camino la borrasca Harry"
Será un fin de semana de invierno, con nevadas a partir de solo 1000 metros y con algunas lluvias fuertes en zonas del Mediterráneo. Estas serán el germen de la nueva borrasca Harry que nos trae un temporal para la semana que viene.
Vuelven las nevadas
Este viernes, como estaba previsto, el paso de un frente está dejando lluvias en amplias zonas del país, y todavía esta tarde alguna puede ser fuerte en el oeste de Galicia, sur de Andalucía y Ceuta. Además ha vuelto la nieve y en el noroeste puede bajar la cota hasta los 800 metros, aunque ahí no será muy copiosa, y hasta los 1000 metros en el sistema centra. Nieva también a ratos con intensidad y viento racheado en Sierra Nevada. El sábado seguirá nevando en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1400-1600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1200-1400 m para descender hasta los 900-1000 m. Provincias de Guadalajara, Teruel, Castellón verán caer nieve, que rondará capitales como Segovia, Soria, Burgos; seguirá nevando en la sierra de Madrid y lo hará con contundencia en los Pirineos.
Lluvias fuertes en el este
También mañana comenzarán a sentirse los efectos del temporal mediterráneo con avisos de nivel amarillo en Baleares y Cataluña donde las lluvias pueden ser fuertes. Seguirá lloviendo en Galicia y también se esperan precipitaciones en el centro y el interior del este peninsular y también en Baleares. Pero las más abundantes se producirán en el Pirineo aragonés, Cataluña y Baleares, donde podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañadas de tormenta. Las temperaturas serán más bajas y habrá heladas en buena parte de la meseta norte y páramos del centro y este de la península. Nos espera un ambiente más invernal.
Domingo más tranquilo
El domingo será más frío a primera hora, volveremos a amanecer con heladas en amplias zonas del interior. con valores, en muchos casos, entre 2º y 4° bajo cero. Pero deberemos prestar atención de nuevo a las precipitaciones en el mediterráneo. Especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán fuertes y persistentes. También las precipitaciones podrán ser abundantes en el norte de Aragón. Con nevadas copiosas en los Pirineos, a partir de unos 1300-1500 m. En el cantábrico oriental y en la costa occidental andaluza y el Estrecho también podrá llover, pero de forma más débil, así como en Canarias donde el domingo la cola del frente atravesará el archipiélago.
Harry, la nueva borrasca
A partir del lunes deberemos estar muy atentos a las regiones del Mediterráneo ya que se espera la formación de una nueva borrasca, que ha sido bautizada como Harry, y que intensificará el flujo de vientos del este que podrían dejar lluvias muy fuertes y abundantes durante el lunes y el martes. Otro temporal mediterráneo sobre que el AEMET advierte en una nota informativa que los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado del mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales. Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. Se espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas, y con acumulados de nieve que serán significativos en cotas superiores a los 1200-1400 m. A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día. Estaremos atentos a la nueva borrasca Harry.
