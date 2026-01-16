Roberto Brasero: "En camino la borrasca Harry"

Vuelven las nevadas

Este viernes, como estaba previsto, el paso de un frente está dejando lluvias en amplias zonas del país, y todavía esta tarde alguna puede ser fuerte en el oeste de Galicia, sur de Andalucía y Ceuta. Además ha vuelto la nieve y en el noroeste puede bajar la cota hasta los 800 metros, aunque ahí no será muy copiosa, y hasta los 1000 metros en el sistema centra. Nieva también a ratos con intensidad y viento racheado en Sierra Nevada. El sábado seguirá nevando en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1400-1600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1200-1400 m para descender hasta los 900-1000 m. Provincias de Guadalajara, Teruel, Castellón verán caer nieve, que rondará capitales como Segovia, Soria, Burgos; seguirá nevando en la sierra de Madrid y lo hará con contundencia en los Pirineos.

Lluvias fuertes en el este

También mañana comenzarán a sentirse los efectos del temporal mediterráneo con avisos de nivel amarillo en Baleares y Cataluña donde las lluvias pueden ser fuertes. Seguirá lloviendo en Galicia y también se esperan precipitaciones en el centro y el interior del este peninsular y también en Baleares. Pero las más abundantes se producirán en el Pirineo aragonés, Cataluña y Baleares, donde podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañadas de tormenta. Las temperaturas serán más bajas y habrá heladas en buena parte de la meseta norte y páramos del centro y este de la península. Nos espera un ambiente más invernal.

Domingo más tranquilo

El domingo será más frío a primera hora, volveremos a amanecer con heladas en amplias zonas del interior. con valores, en muchos casos, entre 2º y 4° bajo cero. Pero deberemos prestar atención de nuevo a las precipitaciones en el mediterráneo. Especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán fuertes y persistentes. También las precipitaciones podrán ser abundantes en el norte de Aragón. Con nevadas copiosas en los Pirineos, a partir de unos 1300-1500 m. En el cantábrico oriental y en la costa occidental andaluza y el Estrecho también podrá llover, pero de forma más débil, así como en Canarias donde el domingo la cola del frente atravesará el archipiélago.

Harry, la nueva borrasca

A partir del lunes deberemos estar muy atentos a las regiones del Mediterráneo ya que se espera la formación de una nueva borrasca, que ha sido bautizada como Harry, y que intensificará el flujo de vientos del este que podrían dejar lluvias muy fuertes y abundantes durante el lunes y el martes. Otro temporal mediterráneo sobre que el AEMET advierte en una nota informativa que los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado del mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales. Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. Se espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas, y con acumulados de nieve que serán significativos en cotas superiores a los 1200-1400 m. A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día. Estaremos atentos a la nueva borrasca Harry.