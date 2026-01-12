Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Roberto Brasero avisa: "Llega una semana de frentes y más frío"

Este martes 13 tendremos un frente frío recorriendo la península. Y el jueves 15, otro más. Esta será una semana con lluvias, nevadas en las montañas y sol en el este. De momento sin borrascas con nombre propio pero con el tiempo propio del invierno. ¡Y al final de esta semana nos espera más frío!

Roberto Brasero
Publicado:

Un frente atlántico ha entrado este lunes por Galicia, donde tenemos avisos costeros de nivel naranja y de nivel amarillo por lluvia en el norte y el oeste de la comunidad. El martes, se frente seguirá avanzando hacia el interior repartiendo lluvias por todo el oeste peninsular y la zona centro. No se espera que lleguen al Mediterráneo: ahí amaneceremos con algunas nieblas y podrían llegar nubes altas por la tarde pero no se esperan precipitaciones. En el Cantábrico las lluvias también deberían ser débiles y esporádicas y las más copiosas y persistentes se esperan este martes 13 en zonas de Galicia, oeste y sur de Castilla y León, norte de Extremadura y en la provincia de Huelva y el litoral gaditano donde podríamos tener también alguna tormenta.

Rachas fuertes de viento

En el Golfo de Cádiz tendremos algunas rachas fuertes de viento así como en Galicia, las Comunidades del Cantábrico y el área de Pirineos. Un viento de componente sur, suroeste, por eso las temperaturas de primera hora en el oeste de Andalucía serán sensiblemente más altas que las de estos últimos días. Y por eso también las nevadas aparecerán solo a partir de 1500 en la Cordillera Cantábrica o 1700 en el sistema Central. En Canarias el viento será flojo al principio pero irá arreciando por la tarde, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes oeste y este de las islas montañosas, con alguna racha ocasional muy fuerte. También se irá nublando en el archipiélago con lluvias probables a partir de mediodía, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote donde también podríamos tener alguna tormenta.

Próximos días

El miércoles ya irá alejándose este primer frente y a lo largo del día irán remitiendo las lluvias que aún puedan quedar, que serán ya débiles y muy dispersas. Sí podríamos tener un día de nieblas sobre todo en el entorno de los grandes ríos peninsulares, con vientos más flojos que en días anteriores y temperaturas nocturnas un poco más bajas: helará en puntos de la mitad norte donde las máximas se quedarán por debajo de los 10° en la meseta y similares a las de este lunes en el resto de España.

Para el jueves y sobre todo el viernes bajarán más y tendremos más frío y nevadas en cotas más bajas. Y el que el jueves empezará a llegar otro frente frío, más activo que el de este lunes, que volverá a nublar los cielos y dejará lluvia en buena parte del norte, oeste y centro de la península. De nuevo no se espera que el frente alcance el este de España donde seguirá el sol a orillas del Mediterráneo aunque también con algunas nieblas.

La cota de nieve ya bajará hasta los 1000 metros y el viernes seguirá bajando. Esto es interesante porque a partir del viernes podrían llegar nuevos frentes que nos envíen las sucesivas borrascas atlánticas que se van a seguir formando, por lo que es probable que el viernes y el sábado tengamos un tiempo invernal con nevadas en zonas de montaña y en cotas más bajas del norte y centro peninsular. Y también con más frío que el que hace ahora: al final de esta semana nos esperan temperaturas más bajas.

El Tiempo

César Gonzalo

Varios frentes dejarán lluvias en una semana sin frío extremo: la previsión de César Gonzalo

Imagen de Mercedes Martín, presentadora de El Tiempo.

Mercedes Martín: "Vienen días casi primaverales antes de un nuevo temporal a mitad de semana"

Imagen de Mercedes Martín.
La Previsión

Mercedes Martín: "Mañana domingo vuelve la calma y subirán las temperaturas"

Imagen de Mercedes Martín presentando El Tiempo.
El Tiempo

Mercedes Martín: "Riesgo alto de aludes en el Pirineo tras la borrasca Goretti"

La borrasca Martinho deja intensas nevadas.
BORRASCA

La borrasca Goretti deja lluvias, nevadas y un descenso térmico en gran parte de España

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental por nevadas de hasta 20 centímetros de espesor, y por fuertes rachas de viento.

A3 Noticias Fin de Semana (07-01-24) ¿Nueva Filomena? Se acerca el peor temporal de nieve de la temporada
Nieve

Filomena, cinco años después: la nevada que lo cambió todo

Fue una de las mayores nevadas registradas en décadas, especialmente en Madrid y su área metropolitana. Después se convirtió también en una tormenta política.

Roberto Brasero dice adiós a la Borrasca Goretti: "Se aleja"

Roberto Brasero dice adiós a la borrasca Goretti: "Fin de semana soleado"

Con un temporal en marcha empezaremos el fin de semana

César Gonzalo avisa de que empezamos el fin de semana con un temporal en marcha: "La borrasca Goretti nos seguirá afectando"

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva 'Goretti': "Será breve y traerá viento"

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva Goretti: "Será breve y traerá viento"

