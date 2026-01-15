Roberto Brasero anuncia un cambio de patrón: "Vuelven a bajar las temperaturas y vuelven las nevadas"

Sigue avanzando por la península el frente frío que ha entrado hoy por Galicia con fuerza y que ya está dejando lluvias en buena parte de la mitad norte, el oeste peninsular y zona centro. Durante esta próxima noche y mañana viernes irá avanzando hacia el este, así que nos espera un viernes de nubes y nieblas en muchas zonas de España, con precipitaciones en general débiles, algo más copiosas en el Oeste de Galicia y el sur de Andalucía.

Nevará en nuestras montañas a partir de solo 1000 m, ya que irá bajando la cota y nevará de nuevo la cordillera cantábrica, donde ya lo está haciendo, así como en el Sistema Central: sierras de Segovia y Madrid o en Sierra Nevada.

Sábado más frío

Durante el sábado este frente seguirá avanzando y dejará también precipitaciones generalizadas, pero tenderán a menos con el transcurrir de las horas. Pueden ser algo más persistentes en la zona centro, interior del este peninsular y sobre todo zonas de Cataluña y Baleares, donde la lluvia ya puede dejar alguna tormenta fuerte.

También en el sur de Andalucía, sobre todo en el golfo de Cádiz, donde esos chubascos pueden venir acompañados de fuertes racha de viento. En Canarias el viento también dejará algunas rachas fuertes en el norte de las islas. Las temperaturas del sábado en descenso generalizado y el domingo siguen bajando y además el viento será de norte, con lo que la sensación de frío volverá a ser mayor. El domingo nos cambia el patrón meteorológico.

Borrasca en el Mediterráneo

Hasta ahora tenemos una situación de circulación atlántica -así se llama en meteorología- que se trata fundamentalmente de frentes que entran por Galicia y recorren la península del oeste este, de modo que cuando llegan al este lo hacen ya muy debilitados. Sin embargo, el domingo es probable que se forme una borrasca en el norte de nuestro Mediterráneo alimentada con aire frío de una pequeña Dana, que irá descolgando y que acabará dejándonos, posiblemente un temporal, a partir del domingo y durante los siguientes días en algunas de provincias del este de España.

La AEMET ha sacado una nota informativa donde indica que los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, "cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al Archipiélago, con temporal en el mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales. Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, que se irían desplazando a lo largo del martes hacia zonas del valle del Ebro y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. Se espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento de las sierras litorales y prelitorales, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas".

Antes, el domingo, la borrasca y el húmedo flujo de levante ya podrían afectar con fuerza zonas de Cataluña y Baleares, en forma de chubascos, y en Pirineos con una importante nevada. Más débil serán las precipitaciones en el resto del noreste peninsular y poco probables en el resto de España, en un ambiente de domingo frío, pero también con ratos de sol por el oeste de peninsular… donde tanto está lloviendo ahora. Ese es el cambio de patrón.

