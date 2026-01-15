La niebla da paso a un día que terminará con lluvia: toda la previsión de César Gonzalo

Hoy puede ser unos de esos días, en los que un dicho tradicional no se cumpla. Y mira que es raro. Dice así "cuándo hay niebla no llueve", hay que añadir que con fuerza. Pues esta frase hoy no se va a cumplir porque en muchos lugares van a pasarde la niebla a la lluvia. Porque aprovechando esta neblinosa madrugada un nuevo frente Atlántico ha llegado a nuestro país.

Inestabilidad atlántica

En Galicia hoy se espera un día con aviso de nivel naranjapor olas de más de 6 metros de altura, de rachas de viento puntualmente fuertes y además de lluvias que podrán ser intensas en el oeste de la Comunidad. El aviso por oleaje se reduce en las costas del Cantábrico a amarillo, pero el viento sí seguirá soplando con fuerza en el interior. En las comunidades del Cantábrico a todo esto se suma la llegada de lluvias débiles que irán recorriendo casi todo el país. Se irán extendiendo a lo largo del jueves al oeste peninsular, para llegar durante la tarde al centro y Andalucía. Estas lluvias podrán dejar nevadas en zonas de montaña del interior a partir sólo de los 1.300 m de altura. Activándose un único aviso por nevadas, en el norte de la Comunidad de Madrid. Ajenos a este frente seguirán en el Mediterráneo y Canarias con tiempo estable.

Más frío

Las temperaturas bajan. Lo han hecho durante la madrugada y también lo harán de cara a la tarde. Descenso ligero en el interior, que dejará valores se solo 5ºC en León; 6º en Ávila; 8º en Madrid; 9º en Lugo y Guadalajara; 12º en Badajoz, Teruel y Lleida. En el resto seguirán sin grandes cambios llegando a rozar los 20ºC en Valencia.

Próximos días

Mañana las precitaciones van a continuar en el interior. Durante el sábado, con ambiente más frío, irán desapareciendo en el interior durante la mañana y comenzarán a descargar en el noreste. Se mantendrán de cara al domingo, llegando a ser fuertes en las costas de Cataluña y Castellón. Además, habrá que vigilar la posibilidad de nevadas a cotas relativamente bajas en estas regiones. En cambio, terminaremos la semana con tiempo estable en el oeste.

