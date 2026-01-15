No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Datos ofrecidos por AEMET
Tiempo inestable
La niebla da paso a un día que terminará con lluvia: toda la previsión de César Gonzalo
Mientras las nieblas crecían en el interior, un frente atlántico llegaba a Galicia con viento fuerte, temporal marítimo y lluvias fuertes. Las precipitaciones se irán extendiendo más débiles por toda la península, salvo al Mediterráneo. Además la nieve regresará a las montañas a partir de los 1.300 metros en un jueves con temperaturas más frías que las de ayer.
Publicidad
Hoy puede ser unos de esos días, en los que un dicho tradicional no se cumpla. Y mira que es raro. Dice así "cuándo hay niebla no llueve", hay que añadir que con fuerza. Pues esta frase hoy no se va a cumplir porque en muchos lugares van a pasarde la niebla a la lluvia. Porque aprovechando esta neblinosa madrugada un nuevo frente Atlántico ha llegado a nuestro país.
Inestabilidad atlántica
En Galicia hoy se espera un día con aviso de nivel naranjapor olas de más de 6 metros de altura, de rachas de viento puntualmente fuertes y además de lluvias que podrán ser intensas en el oeste de la Comunidad. El aviso por oleaje se reduce en las costas del Cantábrico a amarillo, pero el viento sí seguirá soplando con fuerza en el interior. En las comunidades del Cantábrico a todo esto se suma la llegada de lluvias débiles que irán recorriendo casi todo el país. Se irán extendiendo a lo largo del jueves al oeste peninsular, para llegar durante la tarde al centro y Andalucía. Estas lluvias podrán dejar nevadas en zonas de montaña del interior a partir sólo de los 1.300 m de altura. Activándose un único aviso por nevadas, en el norte de la Comunidad de Madrid. Ajenos a este frente seguirán en el Mediterráneo y Canarias con tiempo estable.
Más frío
Las temperaturas bajan. Lo han hecho durante la madrugada y también lo harán de cara a la tarde. Descenso ligero en el interior, que dejará valores se solo 5ºC en León; 6º en Ávila; 8º en Madrid; 9º en Lugo y Guadalajara; 12º en Badajoz, Teruel y Lleida. En el resto seguirán sin grandes cambios llegando a rozar los 20ºC en Valencia.
Próximos días
Mañana las precitaciones van a continuar en el interior. Durante el sábado, con ambiente más frío, irán desapareciendo en el interior durante la mañana y comenzarán a descargar en el noreste. Se mantendrán de cara al domingo, llegando a ser fuertes en las costas de Cataluña y Castellón. Además, habrá que vigilar la posibilidad de nevadas a cotas relativamente bajas en estas regiones. En cambio, terminaremos la semana con tiempo estable en el oeste.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Publicidad