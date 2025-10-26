Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lluvias fuertes en el suroeste peninsular y una bajada de temperaturas en Andalucía y en el nordeste para este lunes

Este lunes estará marcado por la inestabilidad en el sur, donde se esperan chubascos y tormentas, mientras que el norte peninsular disfrutará de más estabilidad y cielos despejados. Las temperaturas bajarán en el sur y nordeste, pero subirán ligeramente en el resto del país.

Imagen de archivo de un día de nubes en Alicante

Lluvias fuertes en el suroeste peninsular y una bajada de temperaturas en Andalucía y en el nordeste para este lunes | EFE

Paula Hidalgo
Publicado:

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana lunes chubascos localmente fuertes y alguna tormenta en el suroeste peninsular, además de un descenso de las temperaturas máximas en la costa sur de Andalucía y en los interiores del nordeste.

El tercio sur permanecerá inestable, con cielos muy nubosos y lluvias en algunos puntos del suroeste. Al final del día, se espera que los cielos se mantengan nubosos con nubosidad baja en las zonas costeras.

Por el contrario, en el tercio norte habrá una mejora del tiempo. Aunque se espera abundante nubosidad baja por la mañana, el día tenderá a ser poco nuboso o despejado, salvo en el extremo oriental del Cantábrico y el norte de Navarra, donde podrían registrarse lloviznas débiles y nubes persistentes.

Nieblas en el interior y heladas en el norte

En el centro peninsular, el cielo se mantendrá poco nuboso, aunque podrían formarse bancos de niebla matinales en zonas bajas de Castilla y León y La Mancha.

Las temperaturas máximas bajarán en el sur de Andalucía y el nordeste, mientras que subirán en el resto de la península y Baleares, especialmente en las zonas de montaña del norte. Las mínimas descenderán en el sur y se mantendrán estables o en ligero ascenso en Canarias, donde también se esperan vientos flojos del este.

Habrá heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte. Los vientos serán flojos en general, con componente norte en la vertiente atlántica y componente sur y este en el sur peninsular. En el Cantábrico soplará viento del sur, mientras que en el valle del Ebro se espera cierzo moderado con rachas fuertes, y tramontana en el Ampurdán.

