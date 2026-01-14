Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
César Gonzalo: "Estamos entre frentes, no podemos guardar los paraguas porque mañana harán falta"

El día ha comenzado con algunas lluvias en el interior, que tenderán a ir cesando, salvo en el norte Galicia y Asturias donde continuarán. Predominarán los cielos nubosos durante la mañana y por tarde se irán abriendo grandes claros. Mientras tanto predominará la estabilidad en el Mediterráneo y Canarias. Las temperaturas empiezan a bajar, hoy lo harán en la mitad sur.

La previsión de César Gonzalo

Estamos entre frentes, no podemos guardar los paraguas porque mañana harán falta. | Antena 3

César Gonzalo
Publicado:

De frente a frente… "y lluvia es lo que toca". Con esta frase, homenaje el parchís, hemos comenzado la intervención del tiempo en las Noticias de la Mañana. Como fichas del popular juego, uno se va hoy y otro llega. En resumen, hoy cerramos los paraguas, pero no podremos guardarlos, porque mañana harán falta.

Miércoles de cielos grises

Tenemos un débil frente recorriendo el interior. Durante esta mañana aún podrá dejar algunas lluvias en Andalucía, sur de Castilla-La Mancha, este de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Navarra y la Rioja. De cara a la tarde en todas estas regiones habrán remitido y se irán abriendo grandes claros. En cambio, en el norte de Galicia y de Asturias las precipitaciones serán más duraderas. El tiempo mucho más estable se mantiene en el Mediterráneo con cielos abiertos, y en la mayor parte de Canarias. Sólo en el norte de La Palma, Tenerife y Gran Canaria podrán caer algunas gotas.

Más abrigados

Los cielos cubiertos nos han dejado una madrugada de suaves temperaturas, sin heladas en capitales de provincia. Será durante la tarde cuando notemos como las temperaturas empiezan a bajar. Hoy lo harán en la meseta sur, Andalucía y de manera más localizada en el Cantábrico. Quedarán por debajo de los 9 ºC en Valladolid, Burgos y Cuenca. Se mantendrán los 11ºC en Cáceres, Lleida, Oviedo y Ciudad Real. Se prevén hasta 15º en Santander, A Coruña y Córdoba.

Frente más activo

Llegará mañana, siguiendo el rumbo de los anteriores entrando por el noroeste. Las precipitaciones primero aparecerán en Galicia, donde podrán ser abundantes. Se irán extendiendo a Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. Durante la tarde irán llegando al centro, alto Ebro y Aragón. Tendremos un día marcado por las lluvias, pero también por la nieve. Que podrá aparecer a partir de unos 1.300m en las montañas del norte y del centro. De momento mañana jueves en el Mediterráneo apenas llegarán cambios. Será a primera hora del viernes cuando las precipitaciones lleguen de forma fugaz al este, mientras tanto un nuevo sistema frontal llegará con más lluvias desde el oeste. Todo esto con temperaturas que serán más frías.

