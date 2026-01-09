Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Temporal en el norte

César Gonzalo avisa de que empezamos el fin de semana con un temporal en marcha: "La borrasca Goretti nos seguirá afectando"

Se activa el aviso de nivel naranja por olas que pueden llegar a los 8m de altura en las costas del norte y por fuertes rachas de viento en el este de la península. Las precipitaciones recorrerán el norte del país, con posibles nevadas a partir de los 1.200m, que serán más abundantes en el Pirineo. Salvo en el centro, las temperaturas no subirán. Tendremos que seguir muy abrigados.

Con un temporal en marcha empezaremos el fin de semana

Con un temporal en marcha empezaremos el fin de semana

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

La potente borrasca Goretti, responsable de los vientos de más de 200 km/h registrados en el Canal de la Mancha, nos seguirá afectando. En nuestro país lo hará con menos virulencia. Pero, aun así, tendremos un viernes de fuerte oleaje, viento, algunas lluvias y en el norte de nevadas.

Temporal ‘Goretti’

Día de fuerte oleaje en las costas del norte. AEMET activa el aviso de nivel naranja, riesgo importante, por olas que podrán superar los 8m en el litoral vasco y los 6 en las costas gallegas. La mala mar también se espera, con menos fuerza, en el litoral Mediterráneo. El viento es el otro protagonista del día, sopla con fuerza en casi toda la península y sobre todo lo hará en el este. En esta región podrá superar los 70 a 80 km/h, con avisos activos en Soria, La Rioja, Navarra, este de Castilla-La Mancha, Almería, Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia y en Cataluña. También en Baleares, donde podrá alcanzar puntualmente los 100 km/h.

Lluvias en el norte

Las precipitaciones seguirán cayendo a lo largo del viernes en el extremo norte. Dejarán lluvias por debajo de los 1.000m, y por encima de nuevo se esperan nevadas. Las más persistentes y abundantes se darán en los pirineos. Débiles aparecerán en la cordillera Cantábrica y más esporádicas podrán darse en el entorno del sistema central y en el Ibérico. Además, podrán escaparse algunas gotas en el sur de Castilla-La Mancha, de Badajoz y en el norte de Andalucía. En el resto predominarán los grandes claros, salvo en el norte de Canarias donde se mantendrán los cielos nubosos. De momento hoy las temperaturas solo subirán en el centro, pero aún así tendremos que seguir muy abrigados.

El temporal remite

Durante el fin de semana, la borrasca Goretti ya quedará más lejos. Por tanto sus efectos irán remitiendo. El oleaje y el viento irán perdiendo fuera durante el sábado. Aún seguirá nevando en el Pirineo, pero en el resto del norte los cielos nubosos irán dando paso a grandes claros. En cuanto a las temperaturas bajarán ligeramente. El domingo será el día más tranquilo de esta semana. Tendremos un amanecer de nuevo de heladas y además de nieblas, que en el caso de castilla y León podrán ser persistentes. En Galicia las lluvias regresarán en el oeste de la Comunidad, pero en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos. Además, durante la tarde dominical las temperaturas tenderán a ascender.

Publicidad

El Tiempo

Con un temporal en marcha empezaremos el fin de semana

César Gonzalo avisa de que empezamos el fin de semana con un temporal en marcha: "La borrasca Goretti nos seguirá afectando"

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva 'Goretti': "Será breve y traerá viento"

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva Goretti: "Será breve y traerá viento"

César Gonzalo

La previsión de César Gonzalo: pendientes de una ciclogénesis explosiva mientras el frío disminuye

Roberto Brasero
La previsión

Buenas noticias de Roberto Brasero para los próximos días: "El frío sigue... ¡pero no tanto!"

Esta es la previsión del tiempo hoy: Carreteras cortadas, avisos rojos y temperaturas bajo cero
El Tiempo

Carreteras cortadas, avisos rojos y temperaturas bajo cero por el temporal en varios puntos en España

Llodio
Tus imágenes

La mejor foto del tiempo de diciembre de 2025

Así es la imagen de Llodio (Álava) que se ha convertido en la foto del tiempo ganadora del mes de diciembre, una instantánea que ha cautivado a los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias.

La previsión de Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "La borrasca Francis ya es historia, pero el viento fuerte y el frío aún seguirán en el este de España"

Tarde de Reyes de frío tras una madrugada gélida. La próxima también lo será, y mañana nuevas nubes y nevadas llegarán al norte peninsular. Pero en general en los próximos días el tiempo no será tan adverso como el que hemos tenido en algunos días de estas Navidades.

Nieve por la borrasca Francis

La nieve que deja la borrasca Francis sigue afectando a 49 carreteras, 10 de ellas permanecen cortadas

La previsión del tiempo del 6 de enero de 2025

Mercedes Martín: "Intensas nevadas en la cornisa cantábrica y más frío para el resto”

Lluvias borrasca Francis

La borrasca provoca inundaciones en Andalucía y deja nieve en varias provincias: "Nos llegaba el agua hasta el cuello"

Publicidad