César Gonzalo avisa de que empezamos el fin de semana con un temporal en marcha: "La borrasca Goretti nos seguirá afectando"

La potente borrasca Goretti, responsable de los vientos de más de 200 km/h registrados en el Canal de la Mancha, nos seguirá afectando. En nuestro país lo hará con menos virulencia. Pero, aun así, tendremos un viernes de fuerte oleaje, viento, algunas lluvias y en el norte de nevadas.

Temporal ‘Goretti’

Día de fuerte oleaje en las costas del norte. AEMET activa el aviso de nivel naranja, riesgo importante, por olas que podrán superar los 8m en el litoral vasco y los 6 en las costas gallegas. La mala mar también se espera, con menos fuerza, en el litoral Mediterráneo. El viento es el otro protagonista del día, sopla con fuerza en casi toda la península y sobre todo lo hará en el este. En esta región podrá superar los 70 a 80 km/h, con avisos activos en Soria, La Rioja, Navarra, este de Castilla-La Mancha, Almería, Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, de Murcia y en Cataluña. También en Baleares, donde podrá alcanzar puntualmente los 100 km/h.

Lluvias en el norte

Las precipitaciones seguirán cayendo a lo largo del viernes en el extremo norte. Dejarán lluvias por debajo de los 1.000m, y por encima de nuevo se esperan nevadas. Las más persistentes y abundantes se darán en los pirineos. Débiles aparecerán en la cordillera Cantábrica y más esporádicas podrán darse en el entorno del sistema central y en el Ibérico. Además, podrán escaparse algunas gotas en el sur de Castilla-La Mancha, de Badajoz y en el norte de Andalucía. En el resto predominarán los grandes claros, salvo en el norte de Canarias donde se mantendrán los cielos nubosos. De momento hoy las temperaturas solo subirán en el centro, pero aún así tendremos que seguir muy abrigados.

El temporal remite

Durante el fin de semana, la borrasca Goretti ya quedará más lejos. Por tanto sus efectos irán remitiendo. El oleaje y el viento irán perdiendo fuera durante el sábado. Aún seguirá nevando en el Pirineo, pero en el resto del norte los cielos nubosos irán dando paso a grandes claros. En cuanto a las temperaturas bajarán ligeramente. El domingo será el día más tranquilo de esta semana. Tendremos un amanecer de nuevo de heladas y además de nieblas, que en el caso de castilla y León podrán ser persistentes. En Galicia las lluvias regresarán en el oeste de la Comunidad, pero en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos. Además, durante la tarde dominical las temperaturas tenderán a ascender.