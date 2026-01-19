El aviso de César Gonzalo: "Temporal en el Mediterráneo por la llegada una borrasca de gran impacto"

Tenemos nueva borrasca de gran impacto, se llama Harry, y en estos momentos ya se encuentra en el Mediterráneo. Zona donde hoy, y sobre todo mañana, van a sentir sus efectos con oleaje, viento, lluvias y nevadas. Además, habrá que estar muy atentos en los Pirineos al riesgo de aludes. En una escala del 1 al 5, se encuentra en nivel 4, peligro alto.

'Harry' en el Mediterráneo

Se esperan olas de 4 a 5 metros en las cotas de Cataluña, Baleares y de Castellón. También el viento soplará con fuerza en estos puntos, sumado a la presencia de lluvias persistentes. Por todo ello se activan los avisos de AEMET, y además hay sumar la posibilidad de nevadas abundantes en Teruel y los Pirineos a partir de unos 1.100m.

Resto del país

El noroeste seguirá sintiendo del paso de algunos frentes atlánticos muy debilitados, con posibilidad de lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias y de Cantabria. En la cara norte del sistema central, las nubes acumuladas podrán dejar algunas precipitaciones esporádicas en forma de nieve. Los grandes claros predominarán en el resto de la península. En Canarias se mantienen los avisos por fuerte oleaje, provocados por el fuerte viento alisio que hoy se mantendrá. Dejando cielos nubosos y algunas lluvias débiles en el norte de las islas.

Amanecer bajo cero

Hoy hemos tenido heladas generalizadas en el interior, que mañana a primera hora se van a repetir. Será a partir del martes cuando notemos como las temperaturas comienzan a ascender, tanto las máximas como los valores mínimos de primera hora de la mañana.

Lo peor del temporal

Según la propia AEMET la parte más complicada del temporal llegará mañana martes. Será cuando las lluvias, el viento, y las nevadas se intensifiquen en el nordeste. También el oleaje ganará fuerza, extendiéndose a más puntos de la Comunidad valenciana y Murcia. A partir del miércoles cambia la tendencia, la borrasca mediterránea se alejará y volverán los frentes atlánticos. Uno el miércoles, cargado de lluvias y menos frío en el oeste. Otro llegará el viernes., y este último, sino cambian las previsiones podrá dejar nevadas en cotas bajas en la mitad norte y sierras del este. Queda mucho, iremos actualizando este pronóstico, de momento hoy ‘Harry’ nos trae un fuerte temporal Mediterráneo.

