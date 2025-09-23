Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Temperaturas por debajo de lo normal

Aún con frío, vigilando a un huracán que se dirige a España: la previsión de César Gonzalo

Avisos por fuertes tormentas en la Región de Murcia, y siguen activos en Baleares y Cataluña por fuertes precipitaciones, incluso con algunas nevadas débiles en Pirineos. Lluvias menos abundantes que ayer en el Cantábrico y norte de Canarias. Bajas temperaturas y rachas de viento fuertes en el nordeste.

César Gonzalo

Aún con frío, empezamos a vigilar a un huracán que se dirige a nuestro país. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Un potente huracán llega a nuestro país”, es uno de los exagerados titulares que estos días se pueden leer. El protagonista es un efectivamente un huracán, de categoría 4 de 5, que ahora mismo se encuentra sobre las islas Bermudas que ha sido bautizado como Gabrielle.

Pendientes del huracán

Según el centro de vigilancia de huracanes del Atlántico, desde allí comenzará a moverse hacia el este. Si no cambia la previsión, de cara al próximo domingo le tendríamos próximo a las costas gallegas. Es una previsión con mucha incertidumbre, porque algunos modelos meteorológicos indican que se desviaría hacia el Reino Unido. Otros prevén que recorra el norte de la Península, incluso hay algunos que dicen que se disipará antes afectar a la Península. En caso de llegar, lo más probable es que ya no sea un potente huracán, y que haya transformado en una borrasca mucho más débil. La consecuencia sería fuertes rachas de viento y lluvias de cara al lunes de la próxima semana en el noroeste. Por supuesto iremos confirmando este pronóstico durante la semana.

De momento, frío

Este martes vuelve a arrancar con frío propio del invierno en la mitad norte. Durante la tarde las temperaturas máximas serán muy parecidas a la de ayer. Con valores fríos como los 16ºC de Burgos o los 18º de Soria, Logroño, Pamplona, Bilbao, Oviedo y Santander. Las más cálidas del día se esperan en Sevilla y Córdoba con 30º; En Alicante y Santa Cruz de Tenerife alcanzarán los 27º; En Ourense y Tarragona los 25º. De momento, frío. Sí porque a partir de mañana las temperaturas poco a poco irán subiendo, lo notaremos principalmente por la tarde. Para dejarnos un fin de semana con ambiente cálido, pero sin parecerse a lo vivido durante la semana pasada.

Inestabilidad en el norte

Una DANA en el sur de Francia seguirá dejando lluvias débiles en el norte del País Vasco, Santander y Asturias. De nuevo se activan los avisos por fuertes tormentas en Baleares y Cataluña durante la tarde. Precipitaciones que podrían dejar algunas nevadas débiles en el Pirineo a partir de unos 1.600 metros. Además, se suma el fuerte viento en el nordeste, con rachas fuertes en el valle del Ebro, Girona y Baleares. En el norte de Canarias también harán falta los paraguas, en el norte de islas montañosas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En el resto del país seguiremos con tiempo estable en este martes. Mañana la novedad será que vuelven los grandes al norte con inestabilidad que aún se mantendrá en el País Vasco y el Mediterráneo.

