Este domingo llega un frente frío que dejará lluvias y un descenso térmico

Tras un mes de octubre cálido y seco según la climatología, toca sacar los abrigos y el paraguas, ya que este domingo llega un sistema frontal en movimiento que se desplazará desde el norte hacia el sureste del país, dejando cielos cubiertos y lluvias a su paso.

Se podrán acumular 20 litros por metro cuadrado

A primeras horas del día se esperan precipitaciones que pueden ser persistentes en áreas del Cantábrico oriental y en los Pirineos, y que avanzarán conforme pasen las horas del día a zonas del sur. Podrán ser intensas en áreas de la desembocadura del Guadalquivir junto con las provincias de Málaga, Murcia y Almería, donde se podrán acumular más de 20 litros por metro cuadrado durante todo el día.

Llegan las primeras nevadas

La entrada de la masa de aire polar dejará un notable descenso de las temperaturas en prácticamente todo el país, con descensos térmicos de hasta 12ºC con respecto a este sábado, y en provincias como Soria, Burgos, Teruel o Vitoria se llegará a temperaturas mínimas cercanas a los cero grados.

Además, el aire polar provocará un descenso de la cota de nieve, dejándose ver las primeras nevadas de la temporada en el Pirineo y en la Cordillera Cantábrica.

Rachas fuertes de viento en Ampurdán

Este domingo los vientos soplarán de componente norte y oeste, con intensidad moderada en litorales y floja con fases moderadas en el interior. Salvo a partir de medio día, cuando se espera aviso amarillo en Ampurdán por rachas de viento de hasta 50 km/h y olas de hasta 3 metros de altura, así como intervalos de poniente fuerte desde el mar de Alborán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.