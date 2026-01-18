Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Borrasca Harry

Cancelaciones y desvíos en los aeropuertos, más un apagón eléctrico son las consecuencias de la borrasca en Canarias

Las fuertes rachas de viento y la niebla provocan cancelaciones y desvíos en vuelos, olas de hasta 5 metros y un apagón que deja sin luz a 15.600 usuarios en La Gomera.

Aeropuerto de Tenerife

Toñi Galván
Publicado:

Desvíos, cancelaciones y retrasos en el aeropuerto Tenerife Norte. El viento y la niebla han provocado más de 20 cancelaciones y una decena de desvíos en los vuelos interinsulares y con la Península. La imagen que hoy encontramos en el aeropuerto es la de largas colas de pasajeros demandando información sobre su vuelo. Y en los paneles solo se lee: "cancelado", "cancelado", "delayed"... Muchos pasajeros se han tenido que quedar en tierra por el viento y la niebla.

La borrasca también ha afectado a las conexiones marítimas entre Lanzarote y La Graciosa por el mal estado de la mar. Son las consecuencias de esta borrasca que mantiene a Canarias en alerta por fenómenos costeros con olas de hasta 5 metros y por fuertes rachas de viento que en altura han superado los 100 km/h.

Cero energético en La Gomera

Esta borrasca también ha afectado al suministro eléctrico. La isla de Gomera ha sufrido un nuevo "cero energético"; más de 15.600 usuarios afectados se han quedado sin luz y sin servicio de telefonía móvil. El incidente se ha producido por la desestabilización de uno de los generadores ubicados en la central térmica de El Palmar, que ya sufrió un apagón total en 2023. Según el Cabildo insular, dicha desestabilización provocó la del resto de generadores, haciendo que cayese el suministro general y viéndose afectada, por tanto, la red eléctrica y el servicio de telefonía móvil.

El servicio se está restableciendo de manera "paulatina", ha agregado la Corporación. Esta situación ha obligado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta por el apagón energético en La Gomera.

La isla ha comenzado a recuperar de manera paulatina el suministro. El Consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, del Gobierno de Canarias, confirma que desde Red Eléctrica ya hay 4 grupos acoplados y 5,7 MW de demanda repuestos. El incidente se produjo sobre las 12:00 horas del mediodía del domingo y sobre las 14:00 horas, el 58% de la demanda previa al incidente estaba repuesta.

Cancelaciones y desvíos en los aeropuertos, más un apagón eléctrico son las consecuencias de la borrasca en Canarias

