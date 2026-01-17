La borrasca Harry llega a Cataluña con fuertes lluvias y nevada

En Cataluña, el paraguas va a ser nuestro mejor aliado durante este fin de semana. La borrasca Harry, nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como un sistema de bajas presiones con potencial de impacto, llega en forma de lluvia intensa y de fuertes nevadas en el Pirineo catalán. Un anticiclón europeo está bloqueando el paso de frentes atlánticos de los últimos días y eso provoca que una DANA se establezca en el área mediterránea. Por eso toda la comunidad autónoma tiene activada la alerta amarilla.

El temporal se ha empezado a notar desde primera hora de esta mañana de sábado y se espera que su intensidad aumente en los próximos días. En municipios de la provincia de Tarragona, como Constantí, se han acumulado 85 litros por metro cuadrado. El teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 250 llamadas hasta las 18 horas por el temporal de lluvia y nieve que afecta sobre todo a la mitad oeste de Cataluña. La mayoría de los avisos han sido por inundaciones de garajes, desprendimientos y algún árbol caído.

La previsión de acumulación de lluvia en Cataluña para las próximas horas también ha obligado a la ACA a desembalsar el Foix, Darnius, Sau y Susqueda. Las autoridades advierten que llueve sobre mojado, el terreno está húmedo debido a los últimos episodios de lluvia, y eso puede hacer incrementar el caudal de algunos ríos y rieras. Por eso piden extremar precauciones, evitar zonas inundables y no pasar por rieras y ríos, aunque no llueva en ese momento.

Las nevadas podrían bajar a cotas de 1.000 metros en algunos valles y se podrían acumular unos 40 cm de nieve en cotas más altas. Es por eso por lo que Protección Civil ha anunciado que el riesgo de aludes de cara a mañana es fuerte (4 en una escala de 5) en puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca. Piden precaución a todos aquellos que practiquen deportes de montaña y, sobre todo, evitar actividades en zonas que no están controladas.

Mucho cuidado, ya que la previsión es que la situación empeore y el temporal se alargue, por lo menos, hasta el martes día 20.

