El PSOE avisa a C's, sobre la moción de censura: "No puede representar el cambio y, cuando llega la oportunidad, no hacer lo posible"

TRAS LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

El paso al frente del PSOE en Murcia ha puesto en un compromiso a Ciudadanos, obligado ahora a decidirse entre apoyar o no la moción de censura. El Partido Socialista les advierte de que no pueden oponerse a ese cambio, y en el PP les piden paciencia y que no apoyen una moción condenada al fracaso.