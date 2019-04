El PSC pide a los independentistas que dejen a Puigdemont "aparcado en Waterloo o en otra ciudad belga" y propongan otro candidato

LO DICE LA PORTAVOZ PARLAMENTARIA, EVA GRANADOS

Eva Granados no espera "avances" en las negociaciones entre JXCat y ERC sobre la investidura. "No sé si estarán diseñando un Consell Executiu o qué políticas harán, de las cuáles no sabemos nada. Pero esperemos que en algún momento pasen pantalla y dejen a Carles Puigdemont aparcado, no sé si en Waterloo o en otra ciudad de Bélgica, y nos hagan una propuesta de un presidente que pueda ejercer sus funciones", ha dicho.